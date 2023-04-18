Гастроли проекта КлассикаПлюс с концертом «Сны Миядзаки» с успехом идут по городам России

Первые гастроли проекта КлассикаПлюс с концертом «Сны Миядзаки» состоялись в Твери, в Тверской академической областной филармонии, где песни в программе исполнила Анастасия Зимина. Концерты прошли с аншлагом, публика благодарила исполнителей стоячими овациями.

Спустя некоторое время после премьеры новых песен в программе с Алисой Тен в Московском Доме Музыки, «Сны Миядзаки» отправились в Архангельск, где с большим успехом сыграли три концерта в Архангельской Филармонии.

Билеты были раскуплены задолго до концертов, публика в Архангельске очень тепло встречала и не отпускала артистов даже после бисов. Волшебный голос Алисы Тен создавал необыкновенную атмосферу праздника на концертах.

Следующими пунктами в маршруте были Филармонии Тольятти и Самары. Тольятти обрадовал теплой весенней погодой и прекрасным настроем зрителей. В Самаре и Тольятти зал вставал трижды и не хотел отпускать артистов со сцены.

Артистам удалось прогулять по солнечному городу и увидеть необычную архитектуру.

23 апреля проект КлассикаПлюс с Алисой Тен отправляется в Чебоксары.

По многочисленным просьбам вновь ожидается концерт «Сны Миядзаки» в Твери.

А 15 июня обновленная программа прозвучит в Московском Доме Музыки.

С каждым концертом программа обновляется, она меняется и не повторяется из города в город.

Алиса Тен представила новую песню – Itsumo Nando Demo:

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