Гастроли проекта КлассикаПлюс с концертом «Сны Миядзаки» с успехом идут по городам России

Первые гастроли проекта КлассикаПлюс с концертом «Сны Миядзаки» состоялись в Твери, в Тверской академической областной филармонии, где песни в программе исполнила Анастасия Зимина. Концерты прошли с аншлагом, публика благодарила исполнителей стоячими овациями.
Спустя некоторое время после премьеры новых песен в программе с Алисой Тен в Московском Доме Музыки, «Сны Миядзаки» отправились в Архангельск, где с большим успехом сыграли три концерта в Архангельской Филармонии.
Билеты были раскуплены задолго до концертов, публика в Архангельске очень тепло встречала и не отпускала артистов даже после бисов. Волшебный голос Алисы Тен создавал необыкновенную атмосферу праздника на концертах.
Следующими пунктами в маршруте были Филармонии Тольятти и Самары. Тольятти обрадовал теплой весенней погодой и прекрасным настроем зрителей. В Самаре и Тольятти зал вставал трижды и не хотел отпускать артистов со сцены.
Артистам удалось прогулять по солнечному городу и увидеть необычную архитектуру.
23 апреля проект КлассикаПлюс с Алисой Тен отправляется в Чебоксары.
По многочисленным просьбам вновь ожидается концерт «Сны Миядзаки» в Твери.
А 15 июня обновленная программа прозвучит в Московском Доме Музыки.
С каждым концертом программа обновляется, она меняется и не повторяется из города в город.
Алиса Тен представила новую песню – Itsumo Nando Demo:Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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