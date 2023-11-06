В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стартовал юбилейный 50-й фестиваль «Гастрономическая карта России». В его программе — более 100 мероприятий с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей страны. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что главной площадкой фестиваля станет новое пространство на ВДНХ «Дом российской кухни», расположенное слева от выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан.

«Фестиваль — часть большой программы выставки “Россия”. На нем представлены кулинарные и культурные традиции разных народов нашей страны, ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов. Приглашаем всех познакомиться с российским гастрономическим многообразием», — добавила Наталья Сергунина.

Команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей из 63 регионов предложат попробовать свои местные блюда и научат их готовить. В меню бурятская, дальневосточная, донская, поморская, сибирская и другие кухни, старинная русская уличная еда (например, калачи и пирожки), северные деликатесы, сладости и традиционные напитки.

До 14 января на фестивале будут выступать популярные фольклорные ансамбли и музыканты, в том числе знаменитые бабушки из Бураново, звонарь Таштыпского Христорождественского храма София Горбунова, коллективы из Архангельска и Камчатского края. После новогодних каникул запланированы тематические программы: Дни Арктики, «Масленица — 2024», «Пир Пирогов», «Свадебные столы народов России», «Пять морей, три океана» и другие.

По окончании выставки в пространстве «Дом российской кухни» будет на постоянной основе работать 15 стендов региональных кухонь, сцена для мастер-классов и спектаклей, дегустационное пространство «Библиотека вкусов России». Здесь можно будет купить вкусные сувениры — гастрономические специалитеты.

Кураторы фестиваля «Гастрономическая карта России» и пространства — эксперты в сфере гастрономии и гостеприимства Алексей Васильчук и Екатерина Шаповалова.

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