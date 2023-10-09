Московский продюсерский центр готов поделиться итогами, цифрами и достижениями прошедшего летнего сезона проекта «Уличный артист в парках». На протяжении четырех месяцев, с июня по сентябрь, более 160 музыкантов, танцоров, актеров театра, художников и представителей других творческих направлений демонстрировали свои таланты перед тысячами зрителей. Разножанровые артисты выступали на 53 площадках в 26 парковых пространствах столицы, создавая легкую летнюю атмосферу. Многие из победителей стали настоящими кумирами для посетителей, собирая вокруг себя увлеченную публику.

Проект «Уличный артист в парках» уже второй год транслирует доступность уличной культуры для всех и превращает парковые пространства в точки притяжения горожан и гостей столицы, а также в места обмена опытом для артистов. Участники прошли двухступенчатый отбор еще весной, а с началом летнего сезона победители вышли в парки, чтобы поделиться своим творчеством. За сезон в рамках проекта общее количество выступлений составило 928.

«Москва динамично развивается в различных сферах уже не первый год. В том числе всё более доступными и привлекательными становятся места досуга, среди которых множество парковых и культурных пространств. Уличное искусство – неотъемлемая часть этих пространств, один из дополнительных творческих аспектов городской жизни, способный привлечь туристов и увеличить привлекательность столицы. Музыка, театр, танцы и арт в на улицах Москвы позволяют окунуться в культуру города, создают неповторимую атмосферу и дарят положительные эмоции, что в совокупности притягивает в парки москвичей и гостей из разных уголков страны. Проект «Уличный артист в парках» стал своего рода брендом столицы, в очередной раз доказав пользу не только для творческих единиц, но и для развития культурной составляющей жизни самого города», — отметила Ака Марзаева, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы.

Традиционно самыми популярными площадками для бронирования среди победителей стали зеленые зоны в центре, такие как Сокольники, Парк Горького и Музеон. Но уличные артисты радовали москвичей и в других частях города: они выступали в Екатерининском парке, Библиотеке Иностранной Литературы, парке развлечений «Остров Мечты», на Ходынском поле, в саду «Эрмитаж», Бабушкинском парке и других точках столицы.

«В этом году, реализуя проект «Уличный артист в парках», мы сделали акцент на переосмыслении парковой среды через создание концентрации творчества разноплановых артистов. Вы можете быть музыкантом, танцором, акробатом, иллюзионистом, актером, художником, чтецом – в парковых зонах есть место для любых жанров вашего творчества. Сегодня живые выступления в городской среде – это огромное сообщество представителей уличного искусства. Артисты не только предлагают зрителям свое творчество, но и становятся гармоничной частью столичной культуры и самобытности, создавая колорит в общественных пространствах Москвы», — поделился Андрей Петров, директор Московского продюсерского центра.

Команда Моспродюсер наравне с жителями столицы внимательно следила за победителями проекта всё лето. Так, самым активным артистом стал Валентин Тихонов (Playcellos), выступивший 71 раз за весь сезон в жанре классической инструментальной музыки. Традиционно большой популярностью у зрителей пользовались брасс-бэнды, среди которых Fake Band, «Вежливые люди», ANOTHER BRASS BAND. Также стоит выделить коллектив Ghetto Olympix – ребята делают шоу, которое включает в себя элементы брейк-данса и акробатики, музыкальный экспромт, интерактивную импровизацию со зрителями. За сезон артисты организовали 56 выступлений в Парке Горького и на ВДНХ и каждый раз стабильно собирали десятки восторженных зрителей.

Летний сезон выступлений уличных артистов прошел красочно, живо и увлекательно.

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