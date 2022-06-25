На ВДНХ пройдет международная выставка «Индустрия камня»

С 28 по 30 июня в павильоне №57. «Россия — моя история» на ВДНХ состоится крупнейшая в России и странах СНГ международная выставка «Индустрия камня».

Продукцию и услуги в области добычи, обработки и применения натурального камня на выставке представят свыше 170 компаний из 11 стран и более 20 регионов России. Значительную часть экспозиции составят изделия из природного камня: предметы для дизайна интерьеров, плитка для облицовки фасадов, камень для мощения, благоустройства и применения в архитектуре, художественные и декоративные изделия, мраморная мозаика, памятники. Из Карелии привезут уникальный гранит и габбро-диабаз, а также шунгит, мусковит, пегматит, кварцит, кианит, добываемые в этом регионе. Среди других интересных экспонатов выставки «Индустрия камня 2022»: санарский гранит, белый мрамор Коелгинского месторождения, дагестанский мрамор, гранатовый амфиболит, карельский гранит, габбро-диабаз, зеленый пироксенит, гнейсо-гранит, гранит из Вьетнама, оникс и травертин из Ирана, травертин из Турции, мрамор и тераццо из Китая.

Впервые на выставке будут представлены керамогранит и изделия из него. Также продемонстрируют оборудование для добычи и обработки камня, в том числе фрезерно-мостовые станки с ЧПУ, лазерные и фрезерные гравировальные станки, лазерный, абразивный и твердосплавный инструмент, химические средства по уходу и сохранению камня.

Гостей ждет насыщенная деловая программа, в том числе экскурсия на производство, семинары и мастер-классы для специалистов.

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