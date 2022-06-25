Поэму Александра Скрябина «Прометей» исполнят со световой партитурой

С 14 по 17 июля в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» пройдет музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей». В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения Александра Скрябина, композитора-философа, экспериментатора, а также включает сочинения композиторов, так или иначе с ним связанных.

На открытии фестиваля, 14 июля, выступит Российский национальный оркестр, дирижер – Александр Рудин, народный артист России, виолончелист с мировым именем, пианист, профессор Московской консерватории, художественный руководитель и главный дирижер Московского камерного оркестра Musica Viva. Также в программе примет участие вокальный ансамбль INTRADA, который называют «хором нового поколения».

Прозвучит поэма «Прометей» А.Н. Скрябина, которая будет исполнена полномасштабно – со световой партитурой. Соло в «Поэме огня» исполнит Андрей Коробейников, известнейший пианист, обладатель более 20 премий престижных конкурсов, музыкант, выступавший более чем в 40 странах мира.

Тему ретроспективно дополнит увертюра к балету «Творения Прометея» Л. ван Бетховена. Также в программе первого дня фестиваля симфония «Гармония мира» П. Хиндемита, воплощающая философскую концепцию мироздания.

Подробная программа фестиваля на сайте музея «Новый Иерусалим».

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