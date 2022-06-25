Российский национальный оркестр закрывает свой московский филармонический сезон

Закрывая свой московский филармонический сезон, 28 июня Российский национальный оркестр представит программу, в которой примут участие два блестящих пианиста, два победителя Международного музыкального конкурса им. П.И. Чайковского: Борис Березовский стал обладателем I премии и Золотой медали конкурса в 1990 году, а Дмитрий Маслеев был удостоен этих наград четверть века спустя, в 2015-м. Эти два виртуозных музыканта встретятся на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского буквально — исполнив вместе Концерт для двух фортепиано с оркестром Александра Чайковского и Румбу из сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!».

В этот вечер также прозвучат Концертный вальс №1 Александра Глазунова и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского (солист — Борис Березовский). За дирижерским пультом РНО — Павел Сорокин.

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