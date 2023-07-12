С 13 по 15 июля в павильоне №55 на ВДНХ пройдет Московская чайная выставка. Гости познакомятся с китайской чайной культурой, примут участие в тематических лекциях и мастер-классах, узнают, как правильно заваривать чай, и смогут продегустировать разные сорта этого полезного напитка.

В экспозиции примут участие свыше 50 компаний из Китая, которые специализируются на выращивании и производстве чая. Также здесь можно будет выбрать посуду и аксессуары для его приготовления и подачи.

Для посетителей подготовили большую программу мероприятий. 13 июля с 10:10 до 10:30 можно будет узнать о процессе и технологиях производства чая в Китае. С 10:30 до 11:00 состоится лекция о сортах китайского чая от производителей, после этого гостей ждут дегустации напитка. С 15:00 до 16:00 пройдет еще одна лекция, посвященная белому чаю из провинции Фуцзянь.

14 июля программа начнется в 10:00 с чайной церемонии и дегустаций. С 11:00 до 12:00 состоится мастер-класс по китайской каллиграфии. С 14:00 до 14:40 пройдет презентация книги «Русская чайная традиция» Андрея Колбасинова, человека года в чайной индустрии России 2022 года. С 15:00 до 15:30 можно будет послушать народный музыкальный инструмент гучжэн. С 15:30 до 16:00 пройдет лекция о китайской чайной культуре, после чего — мастер-класс по правильному приготовлению чая.

15 июля с 10:00 до 10:30 гостей ждет демонстрация различных способов заваривания китайского чая, с 10:30 до 11:00 — церемония награждения участников в номинации «Лучший чай по оценке посетителей». Завершится программа лекцией «Способы приготовления чайного напитка».

Московская чайная выставка будет открыта для посещения с 10:00 до 18:00. Вход бесплатный.

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