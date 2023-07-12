Выставка Тотана Кузембаева «Горизонты событий» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

14 июля Научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставку архитектурной графики Тотана Кузембаева «Горизонты событий», приуроченную к его 70-летию.

Тотан Кузембаев. Серия «Невесомость». 1998-2018. Композиция №42. Смешанная техника





Тотан Кузембаев. Серия «Невесомость». 1998-2018. Композиция №8. Смешанная техника

Тотан Кузембаев. Серия «Невесомость». 1998-2018. Композиция №15. Смешанная техника

Тотан Кузембаев. Серия «Невесомость». 1998-2018. Композиция №35. Смешанная техника

Тотан Кузембаев. Серия «Невесомость». 1998-2018. Композиция №12. Смешанная техника

Тотан Кузембаев. Серия «Невесомость». 1998-2018. Композиция №27. Смешанная техника

Выставка «Горизонты событий» рассказывает об универсальности профессии архитектора и разрушает обывательское представление о том, что архитектор лишь материализует желание заказчика. Основу экспозиции составляет серия графических черно-белых работ «Невесомость» (1998-2018 гг.), выполненная в смешанной технике (карандаш с тушью, печать, аппликация, бумажное плетение), а также работы Тотана Кузембаева из собрания Музея архитектуры, относящиеся к периоду «бумажной архитектуры» 1980-х годов («Город», «Рыба», «Крест»), в том числе 7 листов из серии «Информационный город» (1986-1990 гг.) – проекты автобусных остановок и информационных башен для города Зеленограда. В каждой из серий автор проявляет себя как философ, изобретатель, демиург.

Фирменный почерк Тотана-художника начал формироваться 70 лет назад, ещё в детстве, посреди бескрайней казахской степи. Из колыбели он видел шанырак – черную дыру в куполе юрты, где движутся звезды на ночном небосводе, а утром – ярко-голубой круг с росчерками следов от самолетов. «В графике Тотана белого всегда было больше. На снежном фоне проступали фантастические города, проявлялись сказочные архитектурные миры. Но вот, при всей любви его к белому, черное, очевидно, стало для Тотана не менее важным. Или, точнее сказать, – стало необходимым на этом этапе его развития. Маятник тотанова творчества докачнулся до черного – и автор, кажется, сам этому удивлен», – Андрей Иванов, архитектор, урбанист, исследователь.

Архитекторы тысячелетиями творили «в плену гравитации», пока в начале XX века идеи тотального преобразования городов не вдохновили их задуматься об освоении воздушного пространства. Спустя три десятилетия ученые преодолели границу Земли – человек в космосе! Архитекторы периода Оттепели вновь обратились к футуристическим формам, но в 1970-е годы гравитация окончательно победила: тяжеловесная архитектура не оставляет шансов, прибивая здания к земле. На этом надломе в 1980-х годах в среде студентов МАРХИ родился феномен «Бумажной архитектуры». Тогда последнее поколение архитекторов уходящего тысячелетия решает радикально пересмотреть творческие границы и задаться вопросами: какой может быть архитектура с другими законами физики, вдруг эти законы достаточно лишь вообразить? Именно в это время, после окончания Московского архитектурного института, Тотан Кузембаев оказался в числе хорошо известных на Западе советских «бумажных архитекторов», противостоя отсутствию в те годы архитектурной практики и вынужденному «типовому творчеству».

«Архитектура – парадоксальный по своей сути вид искусства. Объективно она обусловлена силой тяжести Земли и законами природы, определяя задачу зодчего в их преодолении и укрощении. Именно эти процессы выражены в графике Тотана Кузембаева», – Марк Акопян, куратор выставки.

Графический трактат «Невесомость» (к этой серии относится 44 из 56 графических работ, представленных в экспозиции) повествует о метавселенной Тотана, где космические силы растягивают, скручивают, деформируют города, но не разрушают и не уничтожают материю. При этом, спокойная манера письма, переходящая в миниатюрную, передает ощущение безмятежности жителей этих городов.

В эволюции серии «Невесомость» отчетливо видно, как с годами тема преодоления границ пространства и времени обретает новые формы. Стремление к свободе от гравитации автор передает как в художественном творчестве, так и в реальных объектах, черпая вдохновение для архитектурных проектов именно из созданного им самим художественного мира. Эти поиски можно трактовать как размышления на тему разрушительных действий, которые человечество совершает в отношении окружающего мира.

Будучи истинным исследователем и экспериментатором, архитектор-художник, чтобы победить гравитацию, направляет свой творческий взор все ближе к «горизонту событий», границе всепоглощающей «черной дыры», чья сила притяжения побеждает свет. «“Горизонт событий”, в широком смысле, – это черта, за которой события не могут повлиять на наблюдателя. Значит ли это, что Тотан прошел “точку невозврата”, после которой ничто не волнует, не откликается и не будоражит? Сама драматургия выставки отвечает на этот вопрос однозначным “нет”», – Юлия Шишалова, куратор выставки.

Кураторами выставки выступают искусствовед, специалист по архитектуре ХХвека, куратор внешних проектов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева Марк Акопян и журналист, главный редактор журнала «Проект Россия» Юлия Шишалова.

Выставка завершит работу 3 сентября.

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