На ВДНХ состоится фестиваль «Высоцкий. Я люблю» к 85-летию со дня рождения легендарного барда

25 января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого. В честь юбилейной даты на ВДНХ с 24 по 29 января пройдет фестиваль «Высоцкий. Я люблю», посвященный жизни и творчеству артиста. В программе — тематические лекции, кинопоказы, музыкальные и поэтические вечера и другие события.
Фестиваль начнется 24 января в лектории павильона «Рабочий и колхозница». Здесь в 19:30 пройдет творческая встреча с сыном барда — российским актером театра и кино, режиссером, сценаристом, директором Государственного музея В.С. Высоцкого Никитой Высоцким. В программе вечера — разговор о том, как сохраняется память о легендарном артисте, работе музея и неугасающем интересе людей разных поколений к личности Высоцкого. Также на мероприятии прозвучат стихи и песни Владимира Семеновича в исполнении Никиты Высоцкого и его супруги, Натальи Высоцкой.
25 января в 19:00 здесь состоится музыкальный спектакль «Высоцкий. Я люблю». Фигура Высоцкого предстанет перед зрителями с новой непривычной стороны — нежной и романтичной. Зрители погрузятся в мысли автора, где его поэтические размышления соединятся с песнями в исполнении женского вокала. На сцене выступят артисты студии театрального искусства Сергея Женовача и мастерской Бориса Плотникова.
Цикл мероприятий продолжится 26 января в 19:30 концертом песен Владимира Высоцкого. Вечер состоится в Доме культуры. Здесь прозвучат популярные композиции «Парус», «Кони», «Песня о друге», «Беда» и другие песни. В программе примут участие Алла Рид — солистка театра «Градский холл», финалист шоу «Голос» и «Три аккорда», постоянная участница Премии фонда Владимира Высоцкого «Своя колея», Сергей Годунов — лауреат всероссийских и международных фестивалей артистов эстрады, Евгений Ткаченко — педагог и известный исполнитель авторской песни и творчества Владимира Высоцкого.
27 января в 16:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдет лекция «Владимир Высоцкий и кинематограф». Участникам встречи расскажут о работе артиста в кино — 28 сыгранных киноролях, написании сценариев и режиссерских замыслах. Также гостям Выставки покажут фрагменты редких кинопроб артиста, отрывки из фильмов с его участием и видеозапись с рассказом о съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
В 18:30 в Музее кино состоится показ фильма советского кинорежиссера Евгения Карелова «Служили два товарища», где Владимир Высоцкий сыграл роль поручика Александра Бруснецова, в которой он отразил всю трагедию белогвардейского движения. Также гостей ожидает лекция о картине от киноведа Станислава Лугового.
В Центре «Космонавтика и авиация» 28 января в 16:00 состоится лекция «Высоцкий и циклотрон. Физики и лирики». Журналист, популяризатор науки и главный редактор журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич расскажет, как в 60-х начался спор кто важнее: «физики» или «лирики» — и почему это противопоставление актуально и в наши дни.
Павильон «Книги» РОСИЗО 28 января в 18:00 приглашает на поэтический вечер «Владимир Высоцкий. Поэт, актер и гражданин». Вместе с преподавателем лицея НИУ ВШЭ и Филипповской школы Натальей Ладохиной гости проследят творческий путь артиста и прочитают его стихотворения.
29 января в 12:00 в Музее славянской письменности «Слово» состоится лекция «Разбойники и люди государевы: русская история глазами Владимира Высоцкого». Историк, писатель, автор более десяти книг, журналист, куратор выставок Дмитрий Тараторин расскажет, кем были персонажи из произведений Высоцкого в реальной жизни и что он хотел передать с их помощью.
Завершит цикл мероприятий лекция «Сказки В. Высоцкого и русская фольклорно-сказочная традиция». Мероприятие состоится в павильоне «Книги» РОСИЗО 29 января в 14:00. Полина Ткачева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Государственного музея Владимира Высоцкого, проведет параллели между народной и литературной сказкой, представит творчество Высоцкого в контексте русской фольклорно-сказочной традиции и проанализирует произведения «Скоморохи на ярмарке», «Про дикого вепря», «Сказка о несчастных сказочных персонажах», «Лукоморья больше нет…».
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