В ТЕАТРЕ.DOC ПРЕДСТАВЛЕНА ВЫСТАВКА  «ЖИВОЕ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ»

«DOC industrial» открывает выставочное пространство. Вернее так, фойе и репетиционный зал Театра.doc превращается в галерею. И с этого дня театр будет открывать свои двери за 2 часа до начала спектакля для того, чтобы все желающие могли посмотреть экспозицию.

Название первой выставки концептуально и знаково - «Живое в индустриальном». Созвучно нашей мысли, когда мы открывали площадку «DOC industrial» - среди промышленных ландшафтов появился самый живой из существующих театр. Хотя, всё это индустриальное сам человек же и создал. Главное, чтобы то, что уже создано, его, человека, не деформировало и не адаптировало к своим жестким линиям и приоритету функционального над эмоциональным.

«Живое в индустриальном» - проект учеников лаборатории печати мастерской Printnonstop под руководством художника Александра Лаптева. Работы выполнены в различных комбинированных техниках ручной печати: монотипия, линогравюра, сухая игла на пластике, трафаретная печать. Новые технологии дают неожиданный результат, позволяя постичь новый язык графики и гравюры.

Целью проекта является осмысление понятия городского пространства и атмосферы, его сложности, структуры и конструкции, дальнейший поиск «живого», переживания своих эмоций и смыслов человека в городе и его индустриальных пространствах, затем обозначения переживаний в своих работах. Какие-то посещенные места восстановлены по памяти, какие-то по фотографиям, но тонкие оттенки и эмоции сохранены в характере работ.

Выставка завершит работу 19 февраля 2023 года в дни спектаклей.

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