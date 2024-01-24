На ВДНХ состоялся мастер-класс по мультсериалу «Дракошия»

20 января в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялся очередной мастер-класс от анимационной компании «ЯРКО» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Уже во второй раз творческая команда мультсериала «Дракошия» рассказала гостям выставки о том, как происходит работа над проектом. Мероприятие посетили порядка 40 человек.

В игровом формате дети и их родители ближе познакомились с миром «Дракошии», узнали, сколько времени занимает производство одной серии, кто участвует в поэтапной работе над мультфильмом, а также посмотрели мультсериал вместе с ростовыми куклами – Мисолей и Дракошей Тошей.

Спикерами мастер-класса выступили Артур Меркулов, режиссер и креативный продюсер «Дракошии», и Дарья Ильина, исполнительный продюсер проекта.

«Было очень интересно провести мастер-класс для нашей целевой аудитории. Дети были активные и внимательные, чувствовалось, что им интересно узнать больше о «Дракошии». Вместе с ребятами мы прошлись по всем этапам создания сериала, посмотрели рабочие материалы и узнали, какой путь прошли герои от первоначальных эскизов до своего финального воплощения. Будем стараться еще проводить подобные встречи, чтобы больше вовлекать наших зрителей во вселенную дракош и мир анимации», – отметил Артур Меркулов, режиссер и креативный продюсер «Дракошия».

«Приятно видеть, что нашим гостям действительно интересно узнавать, как производится их любимый сериал. Во время мероприятия мы показали зрителям в зале первые эскизы всех персонажей, ростовая кукла Мисоли станцевала свой фирменный танец, а в конце встречи все вместе разгадали дракошный кроссворд. Наиболее активные и внимательные детки получили подарки от Дедушки Рубуса. Здорово, что проект привлекает не только юных зрителей, но и их родителей, которые также активно участвовали в мастер-классе», ‍– поделилась Дарья Ильина, исполнительный продюсер мультсериала «Дракошия» после мероприятия.

По сюжету сериала высоко на облаках находится страна Дракошия, где живут весёлые и милые дракоши, обладающие необычными видами магии. Ежедневно дракоши сталкиваются с различными детскими трудностями, справиться с которыми им помогает Дедушка Рубус – мудрое дерево, растущее прямо из облака. Благодаря его волшебным подаркам любая проблема превращается в удивительное приключение.

Проект «Дракошия» входит в одноименную франшизу, созданную по мотивам мультсериала «Дракоша Тоша». Автор оригинальной идеи Дракоши Тоши – известный российский писатель, сценарист, продюсер Олег Рой.