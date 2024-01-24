«Инсайт Люди» выпустили видеоновеллу ко Дню 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

В продолжение альманаха «НЕзабытые» «Инсайт Люди» выпустили видеоролик в память о жертвах детских концлагерей в годы Великой Отечественной войны. Это девятая новелла альманаха, которая посвящена истории детского концлагеря в поселке Вырица или «Детского дома», как называли его немецкие солдаты.

В съемках новой новеллы альманаха «НЕзабытые» принял участие детский дуэт «Рили» – десятилетний Александр Уваров и девятилетняя Екатерина Брусненская, резиденты студии продюсерского центра «Инсайт Люди» в Ставрополе и исполнители песен на Детском радио. Актёр и резидент «Инсайт Люди» Александр Мартынов репетировал с ребятами, а также участвовал в производстве ролика. Стихотворение, которое читают ребята в видеоролике, написал руководитель студии «Инсайт Люди» в Тамбове Андрей Арушунян. Генеральный продюсер альманаха «НЕзабытые» – советник генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян.

В последнем кадре новеллы появляется памятник «Детям Ленинградской земли», посвященный жертвам детских концлагерей. Он был создан в 1985 году благодаря жителям Гатчины. Недалеко от него, в деревне Зайцево Гатчинского района, 27 января откроется мемориальный комплекс «Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны». Торжественное открытие мемориала приурочено ко Дню 80-летия полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады.