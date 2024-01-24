«Черный медведь» – премьера психологической драмы Лоуренса Майкла Ливайна

В KION состоялась премьера психологической драмы «Черный медведь» Лоуренса Майкла Ливайна, впервые показанной на кинофестивале «Санденс». Ливайн — один из главных представителей независимого американского кино, раз за разом привлекающий внимание международной критики.

Девушка Элисон приехала к знакомым Гейбу и Блэр в далекий загородный домик, ей нужен ретрит. Ее режиссерская и актерская карьера провалилась, она хочет отдохнуть и понять, что ей делать с жизнью. На первом же совместном ужине с Гейбом и Блэр оказывается, что у пары тоже все не ладится: он зарабатывает копейки написанием музыки, а она была профессиональной танцовщицей, но удержаться в индустрии у обоих не получилось.

Что еще хуже, отношения между Гейбом и Блэр находятся на грани разрыва. Она беременна, но партнер ее не любит и хочет расстаться. Не по своей воле Элисон становится свидетельницей типичной сцены выяснения чувств и ревности, а потом становится частью любовного треугольника.

Премьера «Черного медведя» состоялась на кинофестивале «Санденс», кино отобрали в престижную программу Next, посвященную экспериментальным картинам. Предыдущий фильм Лоуренса Майкла Ливайна «Дикие канарейки» (2014) также показали на важном американском смотре SXSW.

Главные роли в фильме исполнили: Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех»), Кристофер Эбботт («Бедные несчастные»), Сара Гадон («Золотой лед 3: В погоне за мечтой»), Паола Лазаро («Ходячие мертвецы») и Грэнсэм Колумэн («Морская полиция: Спецотдел»).