Ожившие фигуры из Звездных войн, разборки французских гангстеров, лучшие современные комиксы: самые интересные события мая

В последний месяц весны культурные площадки подготовили массу интересных мероприятий. Москвичи смогут посетить чемпионат по гонкам на дронах, увидеть выступления лучших фигуристов страны под любимые советские песни, прикоснуться к космической технике из трилогии «Звездные войны», узнать о проделках гангстеров из Парижа и многое другое. Рассказываем, какие мероприятия обязательно стоит посетить.

Выставки

«Жить дружно!» на ВДНХ

28 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ открылась выставка «Жить дружно!», посвященная 110-летию отечественной анимации. Здесь можно увидеть десятки героев, сотни советских и российских мультфильмов, которые сложились в одну анимационную летопись, структурно продуманную и понятную взрослым и детям. Гостей выставки ждут уникальные декорации и артефакты из знаменитых мультипликационных картин разных лет, материалы из госархивов, игровые куклы из серии мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене и «38 попугаев», а также эскизы выдающихся авторов анимационного кино, среди которых работы Леонида Амальрика, Александра Винокурова, Льва Мильчина и других. В зоне, посвященной современному периоду анимации, можно будет узнать интересные подробности о любимых «Трех котах», «Смешариках», «Фиксиках» и других современных мульт-персонажах. «Жить дружно!» — это уникальный проект, который впервые в таком масштабе рассказывает о феномене отечественной анимации и одинаково увлечет посетителей разных возрастов. Организаторы - бюро Planet9 и Союзмультфильм при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Когда: с 28 апреля по 1 октября.

Где: павильон «Космос» ВДНХ (Пр-т Мира, 119, стр. 34).

«КОМИКС МИССИЯ. Эволюция рисованных историй в России»

Выставочный зал медиацентра парка «Зарядье» приглашает познакомиться с историей создания популярного литературного направления - комиксом. На выставке можно будет узнать о первых комикс-студиях и главных героях ХХ – XXI вв. А специальная зона студенческих экспериментов Факультета дизайна и медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС стала основой для разговора о перспективах отечественного комикса. Здесь зрители не только узнают об основных течениях и направлениях российских рисованных историй, но и смогут пережить иммерсивный опыт погружения внутрь комикса, мышления комиксом и самовыражения через комикс.

Помимо этого в рамках выставки проходит большая образовательная программа по данной тематике. В частности, организаторы подготовили еженедельные встречи, среди которых, кураторские экскурсии, мастер-классы от известных художников.

Когда: До конца лета.

«В далекой-далекой Галактике»

Павильон №21 на ВДНХ стал местом притяжения для всех любителей знаменитой саги Звездные войны. Переступая порог здания можно полностью погрузиться в события, происходящие когда-то на экране. Всего для создания необычной атмосферы организаторы создали 16 тематических зон, каждая из которых посвящена отдельной сцене из киносаги. Поэтому прогуливаясь по экспозиции можно с легкостью встретить принцессу Лею, Дарт Вейдера, Люка Скайуокера, Мандалореца и, конечно же, Магистра Йоду. Кстати, в павильоне №21 впервые представили свыше десяти единиц космической техники: большая часть машин воссозданы в реальную величину — их высота превышает четыре метра.

Где: Москва, ВДНХ, павильон № 21.

Когда: с 28 апреля.

Выставка «Искусство пропаганды» в Подземном музее парка «Зарядье»

Выставка представляет зрителю работы в жанре агитационной живописи известных советских художников и современных авторов, рассказывает об истоках становления и специфике жанра художественной пропаганды и наглядной агитации. В экспозиции представлены работы Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и других.

Проект не только знакомит современную аудиторию с шедеврами пропагандистского искусства, выдающихся российских и советских авторов, но и показывает малоизвестные работы из фондов российских музеев и частных собраний.

На сайте соорганизатора проекта арт-проп.рф представлены несколько сотен плакатов и рисунков в высоком разрешении, биографии авторов, статьи и видео лекции искусствоведов и публицистов. Публикации телеграм канала «АРТ-ПРОП: Два вождя после дождя» собрали более 8 миллионов просмотров.

По словам создателя и куратора выставки «Искусство пропаганды», журналиста Игоря Мальцева: «Слишком долго слово «пропаганда» становилось препятствием на пути к аудитории. Между тем, этот жанр создавался выдающимися художниками, которые создали такие мировое явление как «Русский авангард» и неразрывно с ним связан».

Когда: 28 апреля – 18 июня.

«Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова»

Третьяковская галерея представляет новую выставку. Прогуливая по экспозиции можно будет увидеть какими шедеврами классиков, работающих в стиле графика, пополнилось собрание музея за последние 20 лет, а также, как изменилась техника в работах величайших авторов.

Выставка будет разделена традиционно на несколько тематических частей. Одна из них - посвящена произведениям лидеров русского авангарда. Среди них: Казимир Малевич, Александр Родченко, Варвара Степанова и других художников. Специально к выставке организаторы подготовят лимитированный каталог, в который войдет около 300 произведений 75 художников.

Когда: с 18 мая.

Где: Крымский вал, 10.

Выставка «Москва без окраин. Фили»

В Музее Москвы открылась новая выставка проекта «Москва без окраин», посвященного исследованию и репрезентации отдельных районов столицы. На этот раз команда музея обратилась к топониму Фили, представленному на современной карте города двумя районами — Филевский парк и Фили-Давыдково. Лейтмотивом выставки стал ландшафт. На выставке можно будет узнать о космическом центре им. М. Хруничева, заводе «Рубин», Филевском парке, храме Покрова Богородицы, регбийном клубе, ДК им. Горбунова и других известных местах, проследить развитие районов по фотографиям и фрагментам кинофильмов разных лет и послушать аромат Филей, разработанный московскими парфюмерами.

Когда: 28 апреля — 31 июля 2023.

Выставка «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА»

В Белокаменном подклете Старого Английского двора открылась выставка «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА», посвященная великому русскому скульптору Евгению Викторовичу Вучетичу. В Верхних палатах можно увидеть, как был устроен быт английских купцов и предпринимателей XVI–XVII веков, что они ввозили и вывозили из России и как была организована торговля.

А в мультимедийной части экспозиции нужно обратить внимание, как традиции античной скульптуры получили свое продолжение в искусстве XX века. Для полноты информации на интерактивных панелях транслируется история жизни Евгения Вучетича и информация о судьбах его самых знаменитых работ.

Когда: до 11 июня.

Выставка «С берегов Нила»

На выставке впервые представили отреставрированные древнеегипетские мумии из Пермской государственной художественной галереи. Помимо этого гости музея здесь смогут рассмотреть саркофаги и картонажи, документальные фотографии. А дополнительном материалом для изучения темы станет документальный фильм о проделанной реставраторами и учеными работе.

В конце прогулки можно заглянуть в соседний зал и увидеть мультипликационный фильм «Спи, мой хороший» о злоключениях египтянина и его мумии на берегах Нила и берегах Камы.

Когда: до 28 мая.

Где: Москва, Музей востока.

Фестивали

«Небо: теория и практика» соберет всех влюбленных в небо

Самый большой независимый авиафестиваль России пройдет 27 и 28 мая в подмосковной Балашихе. Семейный праздник объединит всех, кто любит небо, неравнодушен к самолетам, космосу и новым технологиям. В программе — головокружительная летная программа, показательные выступления чемпионов Европы и мира, выставка необычной летной техники, Чемпионат Московской области по вертолетному спорту, чемпионат по гонкам на дронах и большая «наземная» программа с участием музеев, аэроклубов, частных космических компаний, летных школ, пилотов, космонавтов и многих других.

В зоне «Космос» будет возможность увидеть макеты спутников и ракет, скафандры и спускаемые аппараты, посмотреть Солнце в телескоп, послушать популяризаторов науки и космоса и узнать что надо сделать, чтобы устроиться на работу в частную космическую компанию.

Где: Балашиха, аэродром «Черное».

Когда: 27 и 28 мая.

Шоу

Шоу «Любимые песни о главном»

Во дворце «Мегаспорт» в преддверии Дня Победы соберутся самые прославленные и титулованные российские фигуристы. Свои захватывающие номера в этот вечер представят: двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также недавние победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопоп. Все звезды будут выходить на лед под под советские военные песни, которые без преувеличения знакомы с детства всем.

А изюминкой шоу станет появление любимой российскими зрителями танцевальной пары, двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина, которые вернутся после большого перерыва.

Где: Москва, Дворец «Мегаспорт».

Когда: 4 мая.

Спектакли

«Не могу приехать. Цветет миндаль»

К 90-летию поэта Андрея Вознесенского фонд «Бюро Добрых Дел» совместно с Центром Вознесенского и компанией Vos’hod выпускают благотворительный спектакль «Не могу приехать. Цветет миндаль». Главные роли в постановке исполнят: Павел Артемьев, Дарья Повереннова, Роза Хайруллина, Наталья Ноздрина и другие. Премьера состоится 17 мая Большой сцене ДК им. Зуева.

Спектакль-презентация Романа Шаляпина и Ольги Рыжковой построен на стихах и публицистике поэта, а также на воспоминаниях людей, которые лично знали Вознесенского. В постановке прозвучат песни на стихи поэта и новые композиции, написанные специально для этой премьеры. Спектакль станет частью масштабной выставки «Вознесенский. ЕЩЁ», которая откроется в Центре Вознесенского 27 апреля. Проект предложит впервые посмотреть на Андрея Вознесенского как на художника поп-арта.

Все средства, полученные от продажи билетов на спектакль, будут направлены на программы фонда «Бюро Добрых Дел», который помогает детям-отказникам и детям-сиротам.

Где: Москва, Большой сцене ДК им. Зуева.

Когда: 17 мая.

«Тахир и Зухра»

Не так давно театр «Шалом» открыл свои двери в родном здании на Варшавском шоссе и теперь приглашает зрителей увидеть первую премьеру на обновленной сцене. Спектакль «Тахир и Зухра» режиссера Мурата Абулкатинова — это современная интерпретация восточной легенды о двух влюбленных, которые борются с превратностями судьбы. Перенесенная в наши дни, история Тахира и Зухры — это история мигрантов в большом городе, где Тахир пытается пережить и принять решение любимой выйти замуж за другого. Необычный, почти притчевый язык пьесы задает спектаклю особый ритм, напоминающий о сказке, и показывает как нелегко адаптироваться к новым условиям современным кочевникам, оторванным от своей культуры. Зрителей ждет уникальная сценография, воссоздающая атмосферу стройки, переплетение восточных мелодий и современной музыки и хореография, вдохновленная этническими орнаментами. Спектакль подготовлен совместно с фестивалем «Черешневый лес».

Когда: 5 мая.

Где: Варшавское ш. 71, корп. 1.

Кинопремьеры

Фильм «Банды Парижа»

4 мая в российский прокат выходит экшн-триллер «Банды Парижа» (2023) французского режиссера Ромена Киро. Кинокартина обязательно понравится любителям бандитских саг, фанатам «Острых козырьков» и творчества Гая Ричи. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю банды «Апаши», которая держала в страхе весь Париж в начале XX века. Главная героиня, Билли (Алис Исааз), решает примкнуть к преступной группировке, чтобы отомстить за смерть своего брата, но влюбляется в их обаятельного лидера Хесуса (Нильс Шнайдер). Так она оказывается в эпицентре опасных игр между любовью и местью. Фильм обещает захватить зрителя эффектным экшеном, неожиданными поворотами, яркими персонажами и стильным визуалом.

Когда: на больших экранах с 4 мая.

Премьера фильма «Убийца «Священный паук»

Премьера еще одного зарубежного релиза пройдет в старейшем кинотеатре Москвы «Художественном». В этот раз в Большом зале зрителей будет ждать триллер «Убийца «Священный паук» от режиссера Али Аббасы. Это история журналистки Рахими, которая отправилась в старинный город Мешхед, чтобы расследовать дело серийного убийцы, нападающего на работников секс-индустрии. Однако найти следы не так просто, ведь ситуация осложняется тем, что местные жители в большинстве поддерживает действия маньяка.

Фильм был удостоен награды «Лучшая женская роль» (Зара Амир-Эбрахими) на Каннском кинофестивале в 2022 году.

Когда: 4 мая.

Где: кинотеатр Художественный, Большой зал.

Лекции

Лекции в рамках параллельной программы к выставке «Дом моделей. Индустрия образов»

В начале весны в Музее Москвы открылась выставка «Дом моделей. Индустрия образов». Выставка посвящена столетию первого Ателье мод и знакомит с историей и структурой главных в стране Домов моделей, в которых работали популярные советские дизайнеры – Вячеслав Зайцев, Вера Аралова, Надежда Макарова, Наталья Орская, Анна Бланк и другие. В экспозиции можно увидеть известные модели, в том числе реконструкцию платья «Россия» Татьяны Осмеркиной, поразившее весь мир, эскизы женской, мужской и детской одежды, издания о моде с выкройками, ткани и хронику показов того времени. В рамках параллельной программы течение трех месяцев дизайнеры, историки, реставраторы, редакторы и исследователи будут обсуждать модную индустрию в советском и современном контексте.

11 мая пройдет лекция «Везде были портнихи: из истории неофициальной советской моды». На лекции мы поговорим о неофициальной советской моде, ее устройстве и действующих лицах. Лектор: Ольга Вайнштейн, филолог, историк моды, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований имени Е. М. Мелетинского РГГУ

13 мая совместно с изданием The Blueprint пройдет открытое интервью “Внутри Дома моделей” с летописцем Общесоюзного дома моделей одежды Аллой Щипакиной.

Во время открытого интервью заместитель редакционного директора The Blueprint Анна Федина расспросит Аллу Щипакину о том, как жил и работал Общесоюзный дом моделей одежды, как мода стала частью советской soft power, почему такие великие дизайнеры, как Ив Сен-Лоран и Пьер Карден, проявляли нескрываемый интерес к СССР.

18 мая пройдет лекция «Телеграм-канал как модное медиа». Обсудим, как привнести новый язык в мир, где уже сложился свой нарратив, наладить связи с партнерами и разрешить конфликт интересов, набрать аудиторию там, где, казалось, она уже давно не нуждается в новом контенте?

Модератор: Настя Сотник, старший редактор моды The Blueprint, куратор fashion-направления Blue Store

Состав участников: Мадонна Мур, автор телеграм-канала и YouTube-проекта MUR; Лера Парфенова, автор телеграм-канала «Сделай лицо попроще».

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