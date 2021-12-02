На ВДНХ стартует шестой сезон зимней образовательной программы

Новый сезон просветительского проекта «Знание. ВДНХ» откроется 4 декабря циклом «Умный Новый год». Всю зиму участников ждут концерты популярных групп, творческие встречи, театральные представления, кинопоказы, уроки иностранных языков, мастер-классы, а также мероприятия, посвященные разным праздникам и юбилейным датам.

Откроет программу 4 декабря в 12:00 спектакль «Снежная королева» от Театра сторителлинга Константина Кожевникова. Два актера создадут на сцене целую вереницу образов, придуманных самым известным датским писателем Хансом Кристианом Андерсеном: Кай и Герда, Снежная королева и Бабушка, Ворон и Ворона, Принц и Принцесса, Маленькая разбойница и Северный олень. Вовлекая зрителей в сказочное пространство, они сделают их соавторами и участниками спектакля. Детей от шести лет и их родителей приглашают в лекторий павильона «Рабочий и колхозница». Участие бесплатное, необходима регистрация.

11 декабря в центре «Космонавтика и авиация» гостей ждет музыкальная программа, посвященная 70-летию полета в космос Юрия Гагарина. Модульный синтезатор и терменвокс — практически вся история электронной музыки станет основой для концерта одного из главных русских техно-диджеев Никиты Забелина и композитора и терменвоксиста Петра Термена. Начало в 20:00, вход бесплатный, по регистрации.

Также в рамках новогоднего цикла состоятся концерт группы «Обе две», спектакль от Алисы Гребенщиковой «Солнечная вязь» и два детских представления от театрального проекта «Арт-чердак «Мамин театр»: «В лесу родилась елочка» и «В поисках рождественского чуда».

В новом зимнем сезоне продолжится проект «Скандинавские киновоскресенья» от партнера Nordic School. В декабре у гостей ВДНХ появится возможность не только изучить особенности северных языков, но и посмотреть фильмы в оригинале с русскими субтитрами. Кинопоказы будут проходить при поддержке посольств Финляндии, Швеции и Норвегии.

Первое мероприятие — открытый урок финского языка — состоится в павильоне «Рабочий и колхозница» 5 декабря в 16:00. Об удивительной языковой культуре и национальных особенностях Финляндии расскажет преподаватель Скандинавской школы Ольга Рябинина. В 17:30 здесь начнется показ фильма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» (18+) — победителя «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля 2016 года. Вход бесплатный, регистрация по ссылке.

12 декабря в 16:00 пройдет урок шведского языка. Участники узнают о жизни в Швеции, различиях в диалектах и познакомятся с интересными словами и выражениями, которые не имеют аналогов в других языках. В 17:30 покажут киноленту «Любители» (7+). Ссылка на регистрацию.

В новом зимнем сезоне участников проекта «Знание. ВДНХ» ждут тематические лекции и уроки с космонавтами, мастер-классы по каллиграфии и леттерингу, занятия по творческому письму и встречи читательского клуба.

Так, 4 декабря в 16:00 в центре «Космонавтика и авиация» состоится лекция «Как астрономы определяют расстояния до звезд?». Астрофизик, сотрудник астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев расскажет о способах определения расстояния от Земли до самых дальних уголков Вселенной. Участие бесплатное, по регистрации. 5 декабря в 16:00 на лекции «Как стать космонавтом?» ведущего популяризатора космонавтики в России Дениса Прудника обсудят, как отбирают космонавтов в отряд и как их готовят к полету. Ссылка на регистрацию.

С 5 декабря в Центре «Слово» начнется новый цикл по детской журналистике «Рождественский журнал» (10+). Участники придумают дизайн праздничного издания, разработают обложку и наполнение. Всего пройдет три занятия, о программе и стоимости участия можно узнать на сайте.

Также в программе мероприятия, посвященные памятным событиям: 130-летию со дня рождения английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, 115-летию со дня рождения Сергея Королева, Дню святого Валентина, 25-летию премьеры культового фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча, и многое другое.

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