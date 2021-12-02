Итоги проекта «Культура онлайн» за 2021 год были подведены на пресс-конференции

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы в 2021 году цифрового проекта «Культура онлайн» Российского фонда культуры в сотрудничестве с Санкт-Петербургским международным культурным форумом. Значимость и уникальность инициативы для международного культурного сообщества отметили эксперты проекта из России и Германии.

О результатах работы и дальнейших планах проекта рассказала генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина. В пресс-конференции также приняли участие резиденты проекта и лауреаты премии «Культура онлайн»: заместитель директора по цифровому развитию Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Владимир Определенов, член международного исполкома Международной ассоциации театров для детей и юношества (АССИТЕЖ), вице-президент Российского центра АССИТЕЖ Татьяна Боброва, пианист, художественный руководитель агентства RCCR Projects (Берлин), основатель Российско-Германской музыкальной Академии Николаус Рексрот, директор «Мобильного художественного театра» Алексей Киселев и оперный режиссер, куратор Лаборатории исследования цифровой оперы Дмитрий Отяковский.

Уникальный опыт сотен цифровых проектов со всего мира и из самых разных областей культуры и искусства сегодня представлен на единой платформе «Культура онлайн». Он объединил уже более 300 проектов, собрав участников от Пушкинского музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа до ярких региональных проектов. Это блоги и подкасты, виртуальные концерты и экскурсии, VR-спектакли и онлайн-трансляции мирового значения.

«Мы убеждены: в эру интернета, для которой характерно чрезмерное обилие информации, ни один подобный проект не должен быть потерян. Каждый из них — это уникальная идея и значимый вклад в развитие мировой культуры, вклад в наше будущее», — отметила Елена Головнина. — Российский фонд культуры планирует активно развивать проект «Культура онлайн» и сделать все для того, чтобы он стал просветительским центром цифровой культуры для профессиональной сферы, художников, артистов, IT-специалистов, представителей бизнеса и всех неравнодушных к культуре и искусству — не только для России, но и всего мира».

Проект вырос из одноименной премии «Культура онлайн», которая впервые была вручена в 2020. Ее целью стало поощрение и поддержка онлайн-инициатив учреждений культуры, которые активно внедряют цифровые технологии в свою работу. За два года проведения премии на соискание подались более 600 проектов. В 2021 году она вышла на международный уровень — были поданы заявки из 20 стран — и стала настоящим знаком отличия для цифровых проектов в сфере культуры.

Одним из первых участников проекта стал Пушкинский музей. В 2020 году проект «Наедине с Пушкинским» стал лауреатом в номинации «Лучший онлайн-проект».

«Инициатива коллег по созданию премии, объединяющей культуру и цифровые технологии, стала важной точкой для нашего профессионального роста. Мы в Пушкинском давно задумывались о необходимости подобного признания, ведь сегодня цифровые технологии в искусстве — это уже не эксперимент, а наша ежедневная реальность. Поэтому так важно, что в этом году премия стала действительно всемирной. Это признак того, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в онлайн-сфере, в трансляции национальной культуры на весь мир. А с развитием подобных проектов, сфера цифровой культуры будет все прогрессивнее и заметнее», — поделился заместитель директора по цифровому развитию Пушкинского музея Владимир Определенов.

Немецкий пианист и художественный руководитель агентства RCCR Projects Николаус Рексрот также отметил международный престиж премии «Культура онлайн». В 2020 году его проект «Российско-немецкая музыкальная академия онлайн — к 75-летию окончания Второй мировой войны» был признан «Лучшим онлайн-проектом». И уже в 2021 году Николаус становится членом жюри премии, которому предстояло оценить более 400 проектов. Лауреатами в 2021 году стали 10 проектов из России, США и Дании.

Победителем премии в номинации «Диджитал-трансформация: из офлайна в онлайн» стал 20-й Всемирный конгресс АССИТЕЖ, Международной ассоциации театра для детей и молодежи. Переход глобального события в цифровой формат позволил объединить экспертов из 84 стран мира: профессионалов, творческих работников и исследователей, работающих в области театра для детей и молодежи.

«Наш опыт показал, что онлайн — это прогрессивный шаг в развитии АССИТЕЖ. Следующий конгресс должен пройти на Кубе, и мы планируем, что он также будет в гибридном формате. Не только из-за ограничений — нам необходимо сохранить возможность участия людей из всех стран и городов. Это возможно только в цифре», — рассказала вице-президент Российского центра АССИТЕЖ Татьяна Боброва.

Еще один лауреат премии «Культура онлайн» 2021 в номинации «Культурная геймификация», резидент сайта — «Мобильный художественный театр». Это мобильное приложение с аудиоспектаклями, действие которых разворачивается в воображении зрителя и вписывается в окружающее пространство. Директор «Мобильного художественного театра» Алексей Киселев отметил, что для мультидисциплинарного проекта особенно значима возможность мониторинга передовых направлений в цифре, которую дает портал «Культура онлайн».

Оперный режиссер Дмитрий Отяковский рассказал о важности организованной «Культурой онлайн» поддержки музыкальных цифровых проектов на фоне скепсиса консервативно настроенной музыкальной общественности. Ценность цифровых инициатив, по его мнению, в возможности конкуренции со стриминговыми платформами и компьютерными играми в условиях экономики внимания.

«Цифровая реальность дала нам не только возможность коммуникации со зрителем, но и открыла целый новый дивный мир цифровой эстетики, которая раньше в опере была представлена не так широко и использовалась только в качестве спецэффектов», — отметил режиссер.

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