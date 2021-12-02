Выставка «Страна березового ситца» состоится в московской кофейне Prosvet

С 15 декабря 2021 по 18 января 2022 в Московской кофейне Prosvet на улице Фадеева, д. 10 пройдёт pop-up выставка эскизов для тканей от художников творческой династии Забирониных. Проект галереи VanVerden в коллаборации с кофейней Prosvet посвящён крокам — текстильным дизайнам, нарисованным на бумаге художниками.

Ещё в начале XX века Сергей Есенин называл нашу родину «Страной берёзового ситца» — и не зря, ведь в те времена хлопчатобумажные мануфактуры стали визитной карточкой России. Над разработкой узоров трудились лучшие художники своего времени, а традиционные цветочные узоры и геометрические орнаменты заменил агитстиль эпохи авангарда.

Позднее, в середине XX века, авангард сменили более традиционные флоральные и геометрические мотивы, к которым иногда добавлялись орнаменты с актуальными приметами того времени. Известный искусствовед Осип Брик в своей статье «от картины к ситцу» призывал не ограничивать художественную культуру только выставочными предметами и картинами:

«Ситец такой же продукт художественной культуры, как картина, — и нет оснований проводить между ними какую-то разделительную черту».

И этот призыв не остался без внимания: эскизы для тканей «амазонок авангарда» Л. Поповой, В. Степановой, известного авангардиста Н. Суетина и других художников эпохи по уровню продуманности и мастерства не уступали лучшим картинам этих авторов.

Ярким примером стали работы династии художников Забирониных, которые мы покажем на нашей выставке. В своём творчестве они вдохновлялись как традиционными узорами, так и цветочными мотивами и элементами многих народных промыслов. Также художники обращались к современным предметам обихода, которые они мастерски вписывали в канву узора, превращая машинку, самолётик, городской вид или ночной пейзаж в часть орнамента. Композиции Забирониных лаконичны, изящны, не перегружены лишними деталями и цветовыми подробностями. Не теряя в качестве, художники с равным вниманием обращаются в своих работах к темам семьи, детства, истории и современности.

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