На ВДНХ возобновляются встречи с космонавтами

В центре «Космонавтика и авиация» возобновляются встречи в рамках проекта «Уроки космоса». Посетителей вновь ждут беседы с космонавтами о пути в профессию, космических экспедициях, научной деятельности и быте на орбите, а также жизни после космоса. Первый в 2021 году урок состоится 14 февраля в 12:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Ведущим встречи традиционно выступит автор проекта — президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин. А почетным гостем станет летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, член- корреспондент РАН и действительный член Академии военных наук Олег Атьков. Зрителей ждет увлекательная история о профессиональном пути известного ученого, врача по образованию, который на экваторе своей медицинской карьеры сменил белый халат на космический скафандр.

Олег Юрьевич расскажет о своей экспедиции на станцию «Салют-7», которая длилась рекордные на тот момент 236 суток. Именно эта миссия стала важным подготовительным этапом к годовым полетам: в ее рамках врач-космонавт исследовал изменения в организме своих коллег по экипажу в условиях долгого отсутствия гравитации, тестировал новую аппаратуру для оценки их состояния и провел множество других научных экспериментов.

Встреча пройдет 14 февраля в 12:00 в лектории «Кулибин Про» центра «Космонавтика и авиация». Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на встрече, организуют прямую трансляцию в официальной группе ВДНХ в «Одноклассниках». Возможность задать вопросы космонавтам будет у всех желающих.

Кроме того, в центре «Космонавтика и авиация» продолжается программа кинопоказов. 13 февраля в 16:00 в конгресс-зале можно будет посмотреть популярный советский научно-фантастический мультфильм «Тайна третьей планеты». Зрители совершат виртуальное космическое путешествие с любимыми героями: любопытной и храброй девочкой Алисой, ее папой — профессором Селезневым, капитаном Зеленым, добродушным чудовищем Громозекой и птицей Говоруном. Вход на кинопоказ бесплатный, по предварительной регистрации.

Все мероприятия на территории центра проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и перчаточно-масочного режима. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить на официальном сайте.

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