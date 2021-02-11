Спекталь «Дорога» – постановка о том, как открыть путь к себе

Мы прокладываем сотни путей, чтобы найти своё место в жизни. Но однажды у каждого возникает момент, когда все дороги переплетаются так, что перестаёшь различать, которая из них твоя. Это момент пробуждения, когда необходимо вернуться к себе.

В спектакле «Дорога» мы возвращаемся. Мы пробуем на вкус жизнь и смерть. Пробуем каждый шаг, ищем в каждом движении импульс, определяющий характер пути. В этом поиске мы проходим сквозь свои страхи, земные привязанности, желания. Сквозь все эти слои мы пытаемся посмотреть на самих себя. Вместо того, чтобы искать правильный путь, хотим увидеть, наконец, того, кто идёт. Потому что нет пути без идущего. Потому что дорога возникает под его шагами.

Спектакль «Дорога» для зрителя – это его собственное пространство исследования. Каждый образ – это всего лишь код, открывающий вход в подсознание. Но дорогу, по которой пойдёт зритель, и то, к чему он придёт, определит только его собственный внутренний опыт. Потому что путь такой, какой есть. Нет дорог правильных и неправильных. Но есть бесценная возможность идти и с каждым шагом открывать новое знание о себе.

Показ спектакля состоится 13 февраля 2021 года на сцене концертно-театрального пространства «Интересно» (Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 9, 2 этаж).

Идея и постановка – Лидия Копина. На сцене – Лидия Копина, Татьяна Жукас, Ксения Самойлова / Мария Давыдова. Композитор – Алексей Наджаров. Художник по свету – Олег Страшкин. Премьера прошла 19 сентября 2019 года в столице. Спектакль представлен в жанре физического театра.

Фото – Игорь ПИЧУГИН

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