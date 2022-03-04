На ВДНХ впервые наградили лучшие рестораны и кафе и презентовали гастрономический путеводитель по Выставке

4 марта 2022 года на Главной выставке страны впервые наградили знаками отличия «ВДНХ рекомендует» победителей гастрономического рейтинга, а также представили новый проект — гастрономический путеводитель по ВДНХ, который уже опубликован на сайте.

Цель создания путеводителя и проведения сертификации объектов общепита на ВДНХ — совершенствование сервиса на Выставке. Победители определялись на основе народного рейтинга (голосование на сайте ВДНХ и портале «Активный гражданин»), мнений экспертов и аудита в соответствии со стандартами обслуживания и качества.

Голосование «Выбирай с аппетитом» на сайте Выставки проводилось в десяти категориях, среди которых были, например, «Самое атмосферное кафе», «Лучшее место для праздника», «Кафе с лучшим видом», «Национальная кухня», «Самое романтичное заведение».

Каждой точке питания по итогам комплексного аудита присвоен статус «ВДНХ рекомендует». Объекты получили от одной до трех звезд. Три звезды — первое место рейтинга, две звезды — второе место, одна звезда — третье место.

Среди победителей: «Свадьба соек», «АндерСон на даче», «Московское небо», «Оттепель», «Арарат», «Лаборатория мороженого», Shawarma House, «Все лень», «РусПыш Те самые пончики», «Вареничная №1», «Старое место». Полный список опубликован на сайте ВДНХ.

Победители рейтинга «ВДНХ рекомендует» поблагодарили руководство Выставки за создание комфортных условий для ведения бизнеса и запуск гастрономического путеводителя. В свою очередь, на церемонии награждения было объявлено, что обновление рейтинга и гастрономического путеводителя будет проводиться регулярно.

Посетители смогут найти победителей рейтинга и узнать их местоположение благодаря гастрономическому путеводителю по ВДНХ, который впервые появился на Выставке и был представлен сегодня. С 1 марта он доступен в электронном виде, планируется создание печатной версии. С его помощью гостям будет легче сориентироваться по выбору того или иного объекта общественного питания.

Главная выставка страны с момента открытия в 1939 году всегда была не только культурным и образовательным, но и гастрономическим центром. Сегодня на ВДНХ более 100 объектов общественного питания. Посетители могут попробовать блюда национальных кухонь, в том числе русские, казахские, грузинские, молдавские, армянские, белорусские, американские, чешские, европейские, корейские и итальянские. Широко представлены разные форматы — от высокой кухни до стритфуда.

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