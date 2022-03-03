ПРЕМЬЕРА НА ТВ: «Кухня ТВ» – «Рейчел Ку. Шоколад»

Рейчел Ку – звезда кулинарных телешоу на ВВС и автор шести книжных гастрономических бестселлеров, переведенных на десятки языков, включая русский. Особенно впечатлительные зрители называют ее новым Джейми Оливером.

В новой программе она погружается в богатый, вкусный и восхитительный мир, возможно, самого любимого ингредиента в мире – шоколада.

В поисках вдохновения, Рейчел знакомится с лучшими шоколатье Европы, которые с удовольствием раскрывают секреты лучшего в мире шоколада и способы его использования. Она также исследует путешествие шоколада по миру и обнаруживает, почему само слово «шоколад» вызывает улыбку и заставляет нас хотеть шоколада.

Затем Рейчел возвращается на свою домашнюю кухню, чтобы создавать стильные, аппетитные рецепты, как сладкие, так и пикантные. Эти роскошные блюда прославляют шоколад и его универсальность, их легко приготовить дома, и они удивят ваших друзей и семью.

«Шоколад. Одно лишь слово вызывает желание. Я отправляюсь в путешествие по соблазнительному, неожиданному и впечатляющему миру всеми любимого лакомства. И по мере погружения в роскошный мир шоколада, я буду черпать идеи для своих собственных заманчивых домашних рецептов, как сладких, так и пикантно острых. Будут как общеизвестные блюда, так и мои любимые рецепты с авторским подходом. Так что усаживайтесь поудобнее и получите удовольствие от неподражаемого шоколада».

Когда? С 8 марта ежедневно, 21.00.

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