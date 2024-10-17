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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта

editor
By editor
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летний транспорт вднх

Воспользоваться услугой проката индивидуального транспорта гости Главной выставки страны могли с начала мая до конца октября. В этот период посетители ВДНХ около 75 тыс. раз арендовали средства передвижения.

Точки велопроката «Кути Катай» на ВДНХ работали недалеко от арки Главного входа, на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги, а также на Кольцевой дороге рядом с павильонами №8 «Юные техники» и №44 «Кролиководство». К услугам гостей Выставки предлагалось 300 велосипедов современных моделей, 150 веломобилей, а также 50 самокатов. Всего за летний сезон гости ВДНХ арендовали велосипеды почти 15 тыс. раз, веломобили — около 17 тыс. раз, самокаты — свыше 5 тыс. раз.

Прокат прогулочного транспорта является одним из самых востребованных среди сервисов ВДНХ. Посетители могли арендовать одно-, двух-, четырехместные детские веломобили, электровелосипеды, тандемы, а также обычные взрослые и детские велосипеды и самокаты. В целях безопасности на Выставке запрещено катание в пешеходной зоне — на Центральной аллее и площади Промышленности. Для удобства гостям рекомендовали ездить вдоль Кольцевой дороги длиной около 10 км, где можно передвигаться со скоростью до 20 км/ч.

Для маленьких посетителей ВДНХ в парке «Останкино» работал прокат GOOD BIKE. Здесь можно было покататься на детских квадроциклах и электромашинках. За сезон клиентами проката стали более 10 тыс. человек.

Взять напрокат роликовые коньки, лонгборды и самокаты посетители Выставки могли в строении №574. Здесь же можно было арендовать защитную экипировку и шлемы. Всего за услугами пункта проката обратились около 21 тыс. человек.

Также в этом сезоне гости могли арендовать лодки и катамараны в парке «Останкино» и на 3-м Каменском пруду. Так, за сезон почти 45 тыс. человек воспользовались прокатом лодочной станции «Алые паруса», расположенной рядом с легендарным фонтаном «Золотой колос». Среди них: 26 тыс. — семейные пары с детьми, 9,5 тыс. — влюбленные пары, 8,5 тыс. — молодежные компании, 450 — пенсионеры, 350 — студенты. А 4 тыс. гостей ВДНХ катались по водной глади Дворцового пруда. Для поклонников более динамичных водных катаний работала вейк-станция Wake connect. Она находилась на 2-м Каменском пруду, за павильоном №27 «Физкультура и спорт». На вейкборде на ВДНХ в летнем сезоне прокатились более 1,5 тыс. человек.

Посетители ВДНХ до конца октября могут взять напрокат электросамокаты «Юрент». 39 пунктами проката, расположенными в разных частях Выставки, к середине октября уже воспользовались свыше 50 тыс. раз

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