«Если моё творчество дает заработать на кусок хлеба артисту – это прекрасно!» © Филипп Киркоров

На ТНТ продолжается второй сезон шоу «Ярче звёзд», участники которого перевоплощаются в звёзд, а члены жюри оценивают их выступления. Так, в прошлом выпуске проекта на сцену вышли трое участников в образе Филиппа Киркорова. Одному из них, Вадиму Евтееву из Москвы, удалось так вжиться в образ поп-короля, что он стал победителем выпуска и прошёл в финал.

Филипп Киркоров прокомментировал эти перевоплощения в проекте и отметил, что был поражён.

«Я очень внимательно слежу за проектом «Ярче звёзд» и был поражён, насколько ответственно, и с каким трепетом и уважением относятся артисты к моему образу. Мне это очень приятно. Я видел выступления, у всех очень хорошо получается. Эти песни живут, напоминают людям о моём творчестве разных времён», — прокомментировал поп-король.

Поп-король высказался и о будущем участников проекта «Ярче звёзд» и пообещал прийти на концерт.

«Есть очень похожие участники, очень похожие выступления – это очень здорово! Если кто-то после этого шоу начнёт зарабатывать, и если моё творчество даёт возможность заработать на кусок хлеба артисту, который, например, не мог себя реализовать как сольный артист, но он хорош в жанре пародии — это прекрасно, и я это приветствую! Пусть зарабатывают, если это делается красиво. Хочу выразить благодарность и признательность за такое уважительное отношение и внимание к моему творчеству. Если после окончания шоу у участников появятся гастроли, и они будут выступать, как театр пародии, может быть, приду на их концерт», — высказался Киркоров.