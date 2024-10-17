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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Если моё творчество дает заработать на кусок хлеба артисту – это прекрасно!» © Филипп Киркоров

editor
By editor
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филипп киркоров - вадим евтеев

На ТНТ продолжается второй сезон шоу «Ярче звёзд», участники которого перевоплощаются в звёзд, а члены жюри оценивают их выступления. Так, в прошлом выпуске проекта на сцену вышли трое участников в образе Филиппа Киркорова. Одному из них, Вадиму Евтееву из Москвы, удалось так вжиться в образ поп-короля, что он стал победителем выпуска и прошёл в финал.

Филипп Киркоров прокомментировал эти перевоплощения в проекте и отметил, что был поражён.

«Я очень внимательно слежу за проектом «Ярче звёзд» и был поражён, насколько ответственно, и с каким трепетом и уважением относятся артисты к моему образу. Мне это очень приятно. Я видел выступления, у всех очень хорошо получается. Эти песни живут, напоминают людям о моём творчестве разных времён», — прокомментировал поп-король.

Поп-король высказался и о будущем участников проекта «Ярче звёзд» и пообещал прийти на концерт.

«Есть очень похожие участники, очень похожие выступления – это очень здорово! Если кто-то после этого шоу начнёт зарабатывать, и если моё творчество даёт возможность заработать на кусок хлеба артисту, который, например, не мог себя реализовать как сольный артист, но он хорош в жанре пародии — это прекрасно, и я это приветствую! Пусть зарабатывают, если это делается красиво. Хочу выразить благодарность и признательность за такое уважительное отношение и внимание к моему творчеству. Если после окончания шоу у участников появятся гастроли, и они будут выступать, как театр пародии, может быть, приду на их концерт», — высказался Киркоров.

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