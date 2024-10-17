Во славу Осетии!..

9 октября в зале «Зарядье» состоялся концерт, открывающий серию столичных мероприятий, посвященных 250-летию присоединения Осетии к России и 100-летию образования республики Северная Осетия-Алания (празднование проходит в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина). Концерт посетил глава республики Северная Осетия-Алания Сергей Иванович Меняйло. Он рассказал публике со сцены дающую повод для гордости славную культурную историю республики и её столицы — города Владикавказ.

Владикавказ также празднует в этом году юбилей. Город ведёт свою историю с 1784-го года, когда на берегу Терека была основана русская крепость. Положение форпоста на Военно-Грузинской дороге способствовало развитию торговли и культурного обмена между народами Кавказа, недаром его русское название означает «владеющий Кавказом». Город на Тереке был воспет многими поэтами и путешественниками. В нём бывали Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Лев Толстой, Чехов, Маяковский, Горький, Симонов. Упоминание о Владикавказе можно найти и в письмах Чайковского, и в дневнике Прокофьева. Важную роль Владикавказ сыграл в судьбе Евгения Вахтангова.

Здесь началась литературная деятельность Булгакова. Породил Владикавказ и свои литературные таланты, и здесь нельзя не упомянуть основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Уроженцем Владикавказа был известный российский певец Павел Лисициан. В советское время здесь часто давали концерты Рихтер, Гилельс, Ростропович. Но сегодня первое имя от искусства, которое вспоминается в связи с городом Владикавказ, это имя всемирно известного дирижера Валерия Абисаловича Гергиева — художественного руководителя, директора Мариинского театра и генерального директора Большого театра России.

Совсем недавно (27-го сентября) при деятельном участии Маэстро в городе его предков был открыт новый Культурно-исторический центр. Под его опёкой успешно функционирует реконструированная Владикавказская филармония. В 2017-ом году Владикавказский театр оперы и балета стал филиалом Мариинского, это дало ему возможность обогащать репертуар, сотрудничать с солистами столичных театров, регулярно выезжать на гастроли, показывая в Петербурге свои спектакли, в том числе, произведения местных авторов. Ежегодно Мариинский театр проводит во Владикавказе музыкальный фестиваль, привозя из Петербурга лучшие спектакли, привлекая к концертам выдающихся исполнителей. Именно Мариинский театр, его не знающий устали путешественник-оркестр под руководством Валерия Гергиева создали в «Зарядье» 9-го октября незабываемый музыкальный праздник в честь юбилея республики Северная Осетия-Алания.

Вечер открыл Абисал Гергиев, исполнив концерт для фортепиано с оркестром №1 Родиона Щедрина, первыми же тактами создав торжественно-радостное настроение. Строгость, элегантность, простота и, вместе с тем, максимальная эмоциональная вовлечённость, чуткость к образам, запечатлённым в музыке, характеризует игру пианиста. Абисал довольно часто исполняет концерт №1, но каждый новый зал открывает новые возможности и по-своему принимает произведение. Залу «Зарядье» пришлась по душе естественность юношеской шутки этого концерта, но ещё более чутко звучал он вместе с пианистом драматично-сосредоточенным раздумьем перед упрямо свободолюбивым финалом.

Агунда Кулаева поразила слушателей дважды — сначала героически победоносным звучанием своего голоса, затем тихим шелестом внятного пиано, когда мелодическая линия убаюкивающе кантиленна, но при этом слышна каждая буква, и человеческий голос кажется магическим заклинанием на несколько минут дающим миру абсолютную гармонию.

Трепет влюблённого поэтического сердца, «невыносимую лёгкость бытия» и божественную надмирность излучала прозрачно-тонкая, неуловимая, как свет, аристократичная игра венгерского скрипача Кристофа Барати, исполнившего ми-минорный концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона.

В завершении вечера прозвучала возникшая из пучины творческих сомнений, имеющая три редакции (1869/1870/1880), горячо любимая самим автором увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского. Неспроста было выбрано это произведение для концерта. В окончательной редакции увертюра-фантазия была впервые исполнена 1-го мая 1886-го года на Кавказе под управлением Михаила Ипполитова-Иванова, сам композитор присутствовал в зале. Несмотря на заданную программу (связанность с конкретным литературным первоисточником) глобально это небольшое произведение является квинтэссенцией философских воззрений композитора на мир.

Темы, сопровождающие композитора на протяжении всего его творческого пути, изложены здесь максимально концентрированно: хоральная тема, символизирующая связь с Богом, Высшими силами; тема хрупкости человеческой души, жаждущей сохранить себя в чистоте; тема ожесточённой яростной борьбы, в которой нельзя не погибнуть; будто раздвигающая границы души широкая тема крыльев — величия воскрешения, вечности добра; и наконец, тема сумрачной тайны — неделимости чёрного и белого в мире, ставящая точку, смысл которой никем никогда до конца не будет разгадан.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» — одно из тех произведений, в исполнении которого Маэстро задал очень высокую планку. Оно во всей красе показывает лицо оркестра Мариинского театра. Ни для кого не секрет, что Валерий Гергиев вывел в России исполнительство на духовых и ударных инструментах на новый уровень. Дирижёр, курируя Международный конкурс имени Чайковского, в 2019-ом году ввёл новую соревновательную номинацию в данных оркестровых группах, и конечно, это дало стимул к творческому развитию музыкантов, лучшие из которых попадают в оркестр Мариинского театра. Ударников в оркестре Гергиева можно сравнить с вратарями — моментальность реакции, секунда решает всё. Именно они (тарелки — потомственный музыкант Николай Хотин; литавры — Фёдор Хандриков) создают мужскую силу финала увертюры-фантазии.

Мелодию наивно одинокого голоса души Чайковского, беззащитного в своей жажде красоты и правды вела флейта Софии Виланд (лауреат Международного конкурса имени Чайковского).

Остервенелость безжалостного, просящего жертв потока жизни отлично передали поющие, стонущие и восклицающие струнные во главе с первой скрипкой — Лоренцом Настурика-Гершовичи.

За мгновения волшебства с нотками роковых предчувствий были ответственны валторны.

Точка праздничного концерта в «Зарядье» стала первой золотой буквой Дней культуры Осетии в Москве. С полным списком торжественных мероприятий можно ознакомиться на сайте Мариинского театра. Масштабное празднование завершится 15-го октября концертом мастеров искусств республики и выдающихся деятелей культуры на Исторической сцене Большого театра России.

Вера ЧИСТЯКОВА,

Фото – Александр ШАПУНОВ