На видеохостинге RUTUBE появился официальный канал Владимира Мединского

Владимир Мединский запустил канал на RUTUBE, посвященный истории России и выдающимся российским историческим деятелям.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский запустил на RUTUBE образовательный канал «Владимир Мединский. Рассказы из русской истории». В своих видеолекциях он рассказывает о выдающихся деятелях российской истории и их роли в создании, укреплении и развитии русского государства в разные эпохи. На канале представлены как уже ранее записанные циклы, посвященные истории России в XVIII и XIX вв., так и новый курс «Собиратели Земли Русской». К настоящему времени опубликовано уже более 120 выпусков.
Фото – culturavrn.ru