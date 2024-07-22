РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUНа видеохостинге RUTUBE появился официальный канал Владимира Мединского

На видеохостинге RUTUBE появился официальный канал Владимира Мединского

editor
By editor
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владимир мединский

Владимир Мединский запустил канал на RUTUBE, посвященный истории России и выдающимся российским историческим деятелям.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский запустил на RUTUBE образовательный канал «Владимир Мединский. Рассказы из русской истории». В своих видеолекциях он рассказывает о выдающихся деятелях российской истории и их роли в создании, укреплении и развитии русского государства в разные эпохи. На канале представлены как уже ранее записанные циклы, посвященные истории России в XVIII и XIX вв., так и новый курс «Собиратели Земли Русской». К настоящему времени опубликовано уже более 120 выпусков.

Фото – culturavrn.ru

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