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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUОбреченные на одиночество?

Обреченные на одиночество?

editor
By editor
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ольга шнайдер

Современные женщины за 30 — умные, красивые, состоявшиеся и…одинокие. Не спасают ни модные тусовки, ни сайты знакомств, с мужчинами просто не складывается. Почему так — размышляет руководитель клуба по деловому имиджу и коммуникациям Московской торгово-промышленной палаты Ольга Шнайдер (Мерц).

Женский мир сильнее и гибче мужского. Мы легче приспосабливаемся под окружающую действительность. 20 век. Две войны — мужчин по статистике меньше, женщины, с одной стороны, живут в парадигме необходимости замужества, с другой — вынуждены брать на себя мужские роли. Растет конкуренция за мужчин, и уже не они, а женщины становятся охотниками в этой гендерной игре. Родители воспитывают сильных девочек и изнеженных мальчиков.

Мы сами отобрали у мужчин инициативность и готовность совершать поступки.

К концу 20 века женщины получили полную самостоятельность и независимость. Научились отличать здоровые отношения от созависимых и даже получать удовольствие от одиночества.

Признания мужчин 30+ с популярного сайта знакомств:

«Женщины сейчас все саморазвитием занимаются, все красивые, даже те, кто с лишним весом, и у них есть выбор. Мужчины разучились конкурировать за женщин, поступки какие-то совершать. Нам же много не надо, есть две руки, две ноги уже отлично.»

«Мне бы обычную женщину, чтобы не увели. Ну и чтобы мозг не выносила.»

«Что вы все выбираете? Миллионеров и красивых на всех не хватит, бери того,что рядом.»

Личные границы

Но соглашаться на «то, что рядом» женщины больше не готовы. В дамских сообществах все чаще звучит мысль: «с мужчиной должно быть так же хорошо, как с самой собой. Иначе зачем это все?».

Женщины активно учатся отстаивать свои границы. Все больше внимания обращают на правила этикета: открыл ли мужчина дверь, помог ли снять верхнюю одежду, позаботился ли о такси, чтобы она могла приехать на свидание.

Этикет — кроме всего прочего — отличный инструмент для проверки «свой-чужой»: он гибкий и в каждой социальной группе свой. Для одной группы совершенно неприемлемо начинать разговор на «ты», ей — приехать на свидание в толстовке и джинсах, ему — без букета цветов. Для другого сообщества совершенно нормально на первом свидании попить пива в парке.

Те правила этикета, которым мы следуем, во многом отражение наших личных норм. И задача честно себе в этих нормах признаться. Что действительно важно, о чем можно договориться, а что совершенно точно неприемлемо.

Без права на ошибку

Если понимание личных норм размыто, люди часто пытаются упростить себе жизнь, жестко отслеживая некие общепринятые маркеры. Выругался матом — хам, не заказал такси или не заехал — не умеет заботиться, плохо сказал про бывшую — абьюзер итд.
Несколько таких маркеров — и второго свидания уже не будет. А причины промахов на первом свидании могут быть разными.

Личные границы — это прекрасно, но нужно, чтобы они не стали кирпичной стеной, которая отгораживает от всего мира. Отношения строятся на коммуникации, и все мы — живые люди, которым свойственно ошибаться.

В мире «успешного успеха» появился тренд относиться к отношениям как к проекту. Оценивать его успешность, подсчитывать, кто сколько вложил и какие получил дивиденды. Только отношения — не проект. И подгонять живое общение под критерии бизнеса и даже терминологию бизнеса — ошибочно.

Стоит ли строить идеальный проект? Возможно, нужно только искреннее желание отношений и, как следствие, готовность проявлять гибкость. Не прогибаться из страха что-то потерять, а договариваться, чтобы создавать комфортный мир на двоих.

Свободна

Несмотря на то, что женщины уже получили полную независимость и свободу выбора, в обществе все еще силен стереотип «одна — значит с тобой что-то не в порядке». И эта установка заставляет женщин искать пару, в которой они на самом деле совсем не нуждаются. В этот момент получается диссонанс: с одной стороны, женщина прикладывает усилия, чтобы найти мужчину, с другой — бессознательно делает все, чтобы не нарушить своего счастливого одиночества. Быть одной — нормально. Иногда достаточно признаться себе в этом, чтобы выйти из замкнутого круга разочаровывающих свиданий и жить счастливо, свободной от условностей.

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