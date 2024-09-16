«На Заре 2020»: Несостоявшийся дуэт Сергея Арутюнова и популярного рэпера Басты

Несостоявшийся дуэт финалиста шоу «Голос» Сергея Арутюнов и его наставника Басты. И почему Арутюнов только сейчас раскрыл, что на самом деле он является исполнителем хита «На Заре 2020»?

История началась на шоу «Голос» на Первом канале, когда Сергей Арутюнов пришёл туда в качестве участника. Да так удачно пришёл, что на этапе слепых прослушиваний развернул все кресла членов жюри. Арутюнов выбрал себе наставником рэпера Басту.

У артистов сложился прекрасный рабочий контакт. Они даже договорились за пределами «Голоса» сделать вместе трек «На Заре». Но после окончания шоу пути Сергея Арутюнов и Басты разошлись. Артисты по-разному видели трек, поэтому выпустить его вместе не получилось. В результате одновременно Баста и Арутюнов выпускают каждый свою “На Заре”. В знак уважения Сергей Арутюнов выпускает «На Заре 2020» под псевдонимом «Проект НаЗаре», чтобы не вступать в заочное соперничество со своим наставником.

Песня «На Заре 2020» стала настоящим хитом. Она ротируется более чем на 250 радиостанциях, занимает верхние позиции всевозможных чартов. Но до сих пор было неизвестно, кто её поёт!

И только сейчас, спустя 4 года, ситуация изменилась. Трек уже знают все, а финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов набрал музыкальный вес: дал 2 сольных концерта в Государственном Кремлёвском Дворце, стал солистом группы «Парк Горького». И Арутюнов решился раскрыть эту тайну и официально рассказать, что вокалистом «Проекта НаЗаре» и исполнителем хита «На Заре 2020» является именно он.

При этом, надо учитывать, что «Проект НаЗаре» — это два человека: автор трека Олег Парастаев и вокалист Сергей Арутюнов.