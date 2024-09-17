Ирина Ортман выпустила сингл «Долгая осень»

17 сентября на всех музыкальных платформах и сервисах выходит новый старый сингл Ирины Ортман «Долгая осень». Продюсером, автором музыки и слов, выступил Марат Фидель. Трек был записан в 2001 году, более двадцати лет назад.

– Я тогда работал независимым концертным менеджером, и параллельно искал поющую девушку в свой новый музыкальный проект. Ирина в то время уже профессионально пела, выступала в клубах. Мне понравился тембр певицы, и мы решили записать одну песню и посмотреть на результат. Запись была произведена на студии певицы Линды «Кристальная Музыка». Аранжировщиком выступил Александр Касьянов, гитары записал Олег Пишко, бэк-вокал Ольга Дзусова. Позднее, Ирина прошла кастинг на Фабрику-3, где наставником был Александр Шульгин, после — участие в группе «Тутси» Виктора Дробыша.

Тогда «Долгую осень» успели разместить в сборнике «Еврохит», предназначенном только для радиостанций и на этом сотрудничество остановилось. Я случайно обнаружил «Долгую осень» в своих архивах на что уже давно не надеялся. Сделали новый мастеринг, результат приятно порадовал отличным качеством поп-рокового звучания, – рассказывает Марат Фидель.

– Эту песню знают и любят мои поклонники со времен «Фабрики», тогда интернет не был так широко развит, но люди находили, слушали её, даже сейчас её можно найти на музыкальных сайтах. Когда Марат написал мне на почту и предложил сделать релиз, я, конечно, согласилась. С удовольствием дарю нашу «Долгую осень» своим слушателям и с нетерпением жду встречи на своем сольном концерте в Москве, — делится Ирина Ортман.

Направление развития музыкальной индустрии сегодня,имеет определённые тенденции и веяния, утверждают создатели трека тем более приятно осознавать, что «Долгая осень» (почти 25 лет пролежавшая на полке) звучит адекватно времени и запросу современного слушателя. Сингл вышел на музыкальном лейбле «Марат Фидель».