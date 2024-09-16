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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Поля Ива представила новый трек «Под песню Басты»

editor
By editor
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Поля Ива - Под песню Басты

В мире музыки всегда есть место для искренних эмоций, и новая песня Поли Ива «Под песню Басты» — яркое тому подтверждение. Исполнительница не только поразила слушателей своим уникальным голосом, но и выступила автором слов и музыки, подарив нам трек, который отражает все сложности современных отношений. Погрузитесь в мир чувств, где любовь и разочарование переплетаются в одно целое, и узнайте, что вдохновило Полю на создание этого музыкального произведения.

В тексте «Под песню Басты» Поля Ива затрагивает тему сложных отношений, где чувства смешиваются с разочарованием. С первых строк становится ясно, что речь идет о неудавшейся любви, которую она сравнивает с батлом — состязанием, в котором нет победителей. Это создает атмосферу легкой иронии, подчеркивая, что даже самые искренние чувства могут оказаться всего лишь мимолетным увлечением.

Ключевые строки «Это не любовь, просто фит» отражают современный подход к отношениям, где часто бывает сложно отличить настоящие чувства от поверхностных связей. Полина мастерски передает эту идею, заставляя слушателей задуматься о том, насколько подлинны их собственные эмоции.

Музыка трека выполнена в стиле, который отлично дополняет текст. Холодный бит создает атмосферу меланхолии и отстраненности, что делает песню особенно запоминающейся. Полина Ива удачно сочетает элементы поп-музыки с хип-хоп звучанием, что придает треку современное звучание.

Одной из сильных сторон песни «Под песню Басты» является то, как Поля Ива умело сочетает личные переживания с универсальными темами. Каждая строчка наполнена эмоциями, которые знакомы многим: «Мне любить тебя опасно» — эта фраза резонирует с каждым, кто когда-либо сталкивался с болезненными отношениями.

Трек «Под песню Басты» стал ярким примером того, как можно говорить о сложных чувствах легко и доступно. Поля Ива вновь доказала, что она не только талантливый исполнитель, но и глубокий автор, способный затронуть сердца слушателей. Новый релиз уже успел завоевать популярность и стал настоящим хитом для тех, кто ценит искреннюю музыку.

С нетерпением ждем новых работ от Полины Ивы и надеемся, что она продолжит радовать нас своими творениями!

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