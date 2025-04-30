Начались съемки драмы Красота с Екатериной Стуловой и Аленой Хмельницкой

Студия KIONFILM и «Кинокомпания братьев Андреасян» сообщают о начале съемок масштабного сериала «Красота» – драматической истории о том, как один из первых советских конкурсов красоты во времена перестройки стал поворотным моментом для его создательницы и участниц. Красота должна была изменить СССР, но стала разменной монетой. Эксклюзивная премьера многосерийного проекта состоится в онлайн-кинотеатре KION.

Главную роль в проекте играет популярная актриса Екатерина Стулова, которая примерит на себя новое амплуа – директора дома культуры Веры. Она организует конкурс, чтобы повысить престиж женщин в обществе, но сталкивается с непредсказуемыми последствиями. Также в сериале снимаются Николай Шрайбер, Алёна Хмельницкая, Кристина Корбут, Евгений Сидихин и другие.

Захватывающую историю о судьбах участниц конкурса красоты создал сценарист Алексей Гравицкий, работавший над абсолютным хитом «Жизнь по вызову», который неоднократно возглавлял зрительские рейтинги по популярности.

СССР. 1989. Директор дома культуры Вера организовывает первый конкурс красоты в стране, чтобы помочь молодым девушкам поверить в себя и открыть новые перспективы. Но через два года мечты рушатся: Союза больше нет, а вместе с ним — и денег. Чтобы сохранить конкурс, Вера с трудом находит новых спонсоров. И только потом понимает, что её огромное желание изменить страну с помощью красоты становится разменной монетой для богатых коммерсантов.

«Мы все помним малиновые пиджаки, лосины и огромные прически из эпохи перестройки — нам не нужны были референсы, чтобы погрузиться в этот мир. Моя героиня — глубокая и интересная женщина, она директор ДК и совершает совершенно революционный поступок для того времени — проводит первый конкурс красоты. Как и вся страна, она переживает турбулентность во всех смыслах: сложности, трансформации в семье и в обществе. Получается очень интересная кардиограмма роли — с успехами и провалами, радостями и тревогами. Это были сложные и интересные времена, которые отразились на судьбе моей героине», – говорит актриса Екатерина Стулова.

«Мне было интересно сыграть своего героя, показать его “до” и “после”, потому что мои родители пережили этот перелом. Мой отец был гражданским летчиком, и в 1991 году он потерял всё: работу, страну, веру и самого себя. И эти его ощущения я очень хорошо помню. Была страна — и нет страны. На мой взгляд, это сериал о попытке создать что-то красивое в пустом, по мнению героев, мире», – делится актёр Николай Шрайбер.

«Я хорошо помню те времена и то, как формировалась мода. Когда мне предложили сыграть балетмейстера, постановщицу показов для манекенщиц, я понимала, что могу сделать некоторые вещи достаточно профессионально, со знанием дела. Моя мама работала балетмейстером, ставила программу манекенщицам в Доме моды Вячеслава Зайцева — я подростком часто там бывала, наблюдала, как работает хореограф, и буквально влюбилась в этот закрытый, магический мир красоты, живущий по своим законам. Для страны это все было в новинку, и девчонки мечтали вырваться из серости и усредненности в этот другой, яркий мир», – комментирует актриса Алёна Хмельницкая.

«Моя героиня Катя — скромная, домашняя девочка, которую закаляет мир модельного бизнеса. Мне интересно было играть эту героиню, в ходе событий она проходит колоссальную трансформацию: Катя в начале истории и в конце — это две разные девушки, и я уверена, что обе они полюбятся зрителю. В первую очередь сериал о советских девушках, которые неожиданно для себя оказываются увлечены в вихрь красивой жизни, шумных оваций и больших денег. Никто из них не знает, какую цену каждой из них придется заплатить за успех. Наша история — это яркая иллюстрация к фразе “У медали всегда две стороны”, поэтому она дико интересна, как и та эпоха на рубеже веков, когда жизнь людей состояла из возможностей, опасностей и соблазнов», – расказывает актриса Маргарита Дьяченкова.