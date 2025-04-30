«Они потрясли мир. Владислав Галкин. Взрослый мальчишка»

Владислав Галкин – один из самых ярких актеров. Все его роли были запоминающимися. Он часто играл военных, суровых и жестких мужчин. А в жизни был совсем другим – веселым, легким на подъем. Друзья называли его взрослым мальчишкой. Галкин не боялся рисковать и идти на жертвы. Брался за сложных персонажей. Он словно старался успеть сделать как можно больше. Будто предчувствовал, что на этом свете ему отведено совсем немного времени.

Влад не знал своего родного отца. Мать – театральная актриса и драматург Елена Демидова, воспитывала сына и дочь одна. Помогала бабушка. Семья жила в подмосковном Жуковском. В местной школе Владик был главной звездой. Но вовсе не из-за хорошей учебы. Когда мальчику было десять, мама вышла замуж за актера Бориса Галкина. Ребенок этому сначала не обрадовался.

Однажды бабушка устала от проделок внука, решила направить его энергию в нужное русло и отправила на кастинг нового фильма про Тома Сойера. Когда родители узнали об этой авантюре, выступили против. Актеры по профессии понимали, насколько это тяжелый труд, но после долгих уговоров сдались.

На Владислава посыпались предложения, и он понял, что мечтает связать свою жизнь именно с кино.

Юноша получил школьный аттестат, поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина и женился на подруге детства Светлане Фомичевой. Но очень скоро молодому человеку наскучила и учеба, и семейная жизнь. Он забрал документы из «Щуки» и подал на развод.

В личную жизнь родители не вмешивались, но на высшем образовании настояли. Так Галкин оказался во ВГИКе. На этот раз он с удовольствием ходил на лекции, быстро нашел друзей, участвовал во всех институтских мероприятиях. Однокурсники восхищались талантом будущей звезды, особенно девушки. За время учебы Владислав успел еще дважды жениться и дважды развестись. Все считали его ветреным, а он был уверен, что просто не встретил ту женщину, ради которой будет готов на все.

С четвертой супругой Дарьей он познакомился в театре. В день бракосочетания пара уехала в Париж, а гости доигрывали свадьбу без молодоженов. Этот союз всем казался образцовым. Никто не подозревал, что скрывалось за красивой картинкой.

После выхода «Дальнобойщиков» актер стал всенародным любимцем. Но он не хотел оставаться в этом образе и старался выбирать проекты, где мог максимально перевоплощаться. Когда ему предложили роль Ивана Бездомного в экранизации романа «Мастер и Маргарита», многие друзья начали отговаривать от участия в проекте. Ведь есть поверье, что произведение Булгакова проклято. А все, кто пытаются перенести его на экран или театральную сцену – рискуют здоровьем, а иногда – и жизнью. До гибели Галкина оставалось чуть более пяти лет…

Через два года после выхода сериала Галкин получил серьезную травму колена, нужна была срочная госпитализация, но мужчина отказался и продолжил сниматься. На операцию он лег только спустя шесть месяцев. Начался сепсис, состояние Владислава ухудшалось с каждым днем, врачи говорили, что необходима ампутация. Ногу удалось спасти чудом. Потом была череда операций и длительная реабилитация. Однако травма постоянно давала о себе знать. Любое перенапряжение тут же отзывалось страшной болью, которую артист глушил алкоголем.

Изнурительная работа отнимала все силы. Как физические, так и эмоциональные. Но никто не мог подумать, к каким страшным последствиям это приведет. Дебош в московском баре народному любимцу поклонники не простили. Удары сыпались на Галкина со всех сторон. К травле добавилось и предательство близкого человека.