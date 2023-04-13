Начались съемки нового сезона сериала Иви «Нежность»

Иви объявил о старте съемок нового сезона лирической комедии «Нежность». В сериале снимутся Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Светлана Ходченкова, Максим Виторган, Михаил Боярский, Максим Лагашкин, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк и многие другие. Режиссером нового сезона стал Владимир Щегольков, известный зрителю по комедийному драматическому сериалу «Везёт». Креативным продюсером «Нежности 2» стала исполнительница одной из главных ролей – Виктория Исакова.

Первый сезон «Нежности» получил высокие оценки критиков и зрителей, а также вошел в рейтинги лучших отечественных сериалов разных лет.

Эта история начинается там же, в известном нам номере гостиницы «Астория», на поле сражения с несексуальностью Елены Ивановны. Только на сей раз мы покидаем его вместе с Сергеем Николаевичем. И героем этой истории будет именно он: мужчина. Со своим взглядом на произошедшее, своей логикой и своим психическим состоянием, так похожим на состояние большинства представителей «сильного пола» среднего возраста. Но, как выясняется, Сергей Николаевич вышел из гостиницы не один. Его повсюду сопровождает галлюцинация – образ той самой Елены Ивановны, с которой он провёл ночь. Для себя он окрестил её Незнакомкой. Эта Незнакомка – не что иное, как иррациональная часть рационального, стабильного и живущего по строгим правилам Сергея Николаевича. Она преследует его на работе и дома, на свиданиях и на отдыхе, выбивая из колеи, заставляя действовать спонтанно, привнося хаос в его размеренную и налаженную жизнь. Чтобы избавиться от наваждения и вернуть своё душевное спокойствие, Сергей Николаевич прибегает к самым отчаянным способам, тем самым только усугубляя свои проблемы. Вместе с героем мы будем искать ответы на вечные вопросы: что значит семья и что такое любовь... А в финале, пройдя через все тернии и наконец встретившись с реальной Еленой Ивановной, быть может, поймем, что нужно для счастья нашему герою, и, возможно, не ему одному.

Виктория Исакова, продюсер проекта, актриса:

– Начало съемочного процесса никогда не обходится без волнения. А в нашем случае ответственность двойная. Но это счастье — уйти с головой в такой по-настоящему нежный материал. Мы попробовали двинуться немного дальше и развить персонажей, придуманных Аней Меликян. Делали это с большой любовью. Надеюсь, наша история ответит нам взаимностью.

Евгений Цыганов, актер:

– История «Нежности», можно сказать, случайная. Изначально она была задумана Аней Меликян, как короткий метр для благотворительного аукциона, а в итоге выросла в сериал, который придумали Анна Меликян и Виктория Исакова. Теперь мы уже снимаем второй сезон, где история рассказывается с точки зрения моего персонажа: что же с ним происходило все то время, которое Елена Ивановна его разыскивала. Для такого мужского взгляда в качестве режиссера пригласили Владимира Щеголькова и оператора Петра Духовского, с которыми мы работали на сериале «Везет». К съемкам также присоединились артисты Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Тимофей Трибунцев и многие другие замечательные артисты, которых не было в первом сезоне. Это совершенно другая история, которая с одной стороны будет похожа стилистически на первую часть, но при этом будет отличаться так, как может отличаться взгляд мужчины и женщины на один и тот же вопрос. В данном случае на тему нежности.

Владимир Щегольков, режиссер проекта:

– Наша «Нежность» начинается со снежной метели в Питере. Но мы вдохновлены и готовы растопить снег своими сердцами. И огромная благодарность Ане Меликян за прекрасный первый сезон. Это обязывает.

Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства Иви:

– Герои этого сериала очень полюбились зрителю, и мы, конечно, мечтали о том, чтобы история получила продолжение. Авторами было придумано решение, которое станет интересным открытием для зрителя, но сохранит все то, что так полюбили поклонники первой части — уникальную игривую тональность при необыкновенной глубине и драматизме истории.

Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви:

– Это, по-прежнему, очень глубокая, нежная и ироничная история любви, которую так ищем все мы и так редко обретаем.

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