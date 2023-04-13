Космонавты записали видеообращение из космоса для проекта о киберпреступлениях

Космонавты записали видеообращение из космоса специально для проекта Института развития интернета. Документальный сериал «Цифровая броня», посвященный проблемам информационной безопасности, ранее стал победителем конкурса ИРИ на создание национального контента.

Проект призван повысить уровень знаний о самых распространенных киберпреступлениях и реализуется совместно с МВД России.

В каждой из четырех серий рассматриваются реальные уголовные дела, также эксперты дают советы, как не попасться на уловки мошенников. Один из выпусков снят в звездном городке и будет посвящен мошеннической схеме, позволившей обмануть родственников космонавтов и сотрудников Роскосмоса. В рамках проекта материалы дела впервые станут достоянием общественности.

Российские космонавты-испытатели Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев передали благодарность за труд кинематографистов и записали экспертный блок прямо в космосе. Основная трудность заключалась в передаче материала с МКС на Землю.

«Наши эксперты дают достаточно простые советы о поведении в сети и призывают не забывать, что жертвой киберпреступников может стать любой пользователь интернета и именно профилактика является главным оружием против мошенников», - отмечают авторы проекта.

Сериал «Цифровая броня» готовится к выпуску осенью этого года.

Фото - МКС

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.