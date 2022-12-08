VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся в Анадыре 5 декабря. Официальная церемония открытия прошла в кинотеатре «Полярный».

С приветственным словом в адрес фестиваля обратилась Министр культуры РФ Ольга Любимова: «Уникальность смотра заключается и в месте его проведения – удивительной Чукотке, и в программе, открывающей зрителям мир величественной Арктики во всем многообразии. За прошедшие годы фестиваль стал знаковым событием для представителей киноиндустрии, которые принимают участие в насыщенной деловой программе, а также для зрителей, определяющих обладателя Гран-При фестиваля. Уверена, спектакли, мастер-классы, творческие вечера и кинолаборатория украсят фестивальные дни. Желаю участникам и организаторам успехов в творческой деятельности, а зрителям – новых открытий!»

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке которого проводится фестиваль, Роман Карманов в своем обращении также отметил важную роль фестиваля «Золотой ворон», который за шесть лет стал «одним из наиболее авторитетных и представительных кинофорумов страны».

«Он славится доброжелательной атмосферой, яркими кинопремьерами, популярностью у зрителей. И уже традиционно объединяет на своей творческой площадке признанных мастеров и талантливую молодёжь, а главное, определяет основные тенденции развития кинематографа, прежде всего российского арктического кино», – подчеркнул Карманов.

Фестиваль «Золотой ворон» за эти годы действительно стал крупнейшим культурным событием на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока: показы и индустриальные мероприятия проходят в более чем двадцати регионах. Но сердце фестиваля находится именно на Чукотке.

«Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» уже стал любимым на Чукотке и известным, без преувеличения, на мировом уровне. Ежегодно фестиваль собирает уникальную программу картин о Севере и людях, которые здесь живут. Благодаря «Золотому ворону» мы смотрим кино, говорим и думаем о кино. Это большое культурное событие, которое даёт возможность обсудить актуальные вопросы культурного развития Арктики», – отметил губернатор Чукотского Автономного округа Роман Копин.

За уникальную творческую атмосферу региона на церемонии открытия отвечал чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», показав уникальные танцевальные номера, и хранительница традиций, знаток чукотского языка и культуры Галина Ивановна Нотатынагиргина, которая поприветствовала гостей: «Мы особенно рады тем, кто приехал сегодня в наш замечательный край из центральных районов страны. У нас живут замечательные, красивые душой люди, которые имеют колоссальную энергию. И мы хотели бы поделиться ею со всеми, кто приезжает на этот замечательный фестиваль».

В международном конкурсе полнометражных фильмов нынешнего фестиваля будет представлено 12 работ. Это лента «Беги, женщина, беги» канадской писательницы и режиссера, представительницы коренного племени Хейлцук Зои Хопкинс, норвежская комедия «Все ненавидят Йохана» Халлвара Ватсё, документальные картины «А ты – исландец?» Магнеи Бьёрк Валдимарсдоттир, «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко, «Огонь» Анны Яновской, «Свобода в квадрате» Анастасии Зверьковой и «Оторванные» Владимира Кривова. Также в международном конкурсе будут показаны две якутские ленты – «Белый ангел тундры» Александра Лукина и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой. Кроме того, зрители смогут увидеть режиссерский дебют Анастасии Нечаевой «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли, новую работу Натальи Назаровой «Плакать нельзя» со Светланой Чуйкиной, Владимиром Левченко и Иваном Янковским.

Фильмом Открытия фестиваля стала трогательная драма Рината Махмудова «На выдохе» с Анастасией Самыловой, Еленой Подкаминской, Федором Лавровым и Иваном Логиновым в главных ролях. Картину представил актер Иван Логинов.

Оценивать полнометражные фильмы будут казахстанский продюсер, эксперт в области маркетинга и дистрибуции Анна Дармодехина, российский режиссер, лауреат главной премии Русского географического общества, директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер, сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын. Председателем жюри стал российский актер, режиссер и продюсер Василий Мищенко.

«Золотой ворон» уникален тем, что картины, участвующие в программе фестиваля, рассказывают об образе жизни и мыслей людей из разных стран, которые живут в суровой и прекрасной Арктике. Кино является той сферой, которая обладает огромным потенциалом возможностей для расширения знаний народов друг о друге. Я надеюсь, что в перспективе китайские картины также смогут принять участие в программе фестиваля» - обратился к зрителям и участникам фестиваля член жюри полнометражной программы, китайский издатель Му Пин.

Впервые на фестивале будет работать жюри конкурса короткометражных картин, которым предстоит оценить 15 документальных и 15 игровых проектов. Возглавляет жюри президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов. Компанию ему составляют актер Иван Соловьев, продюсер Татьяна Османская, оператор Владимир Политик, руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав»-«Родное Слово» Виктория Кавры.

«Многонациональная команда Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» ставила и будет ставить перед собой одну важную цель – с помощью культуры и искусства объединять народы и страны Арктики! Создавать единое гармоничное культурное пространство, основанное на уважении и взаимной поддержке. Мультипрограммность фестиваля – яркое тому подтверждение. Уверен, что предстоящий шестой фестиваль «Золотой ворон» будет не только важным культурным, но и общественным событием – мы продолжим участвовать в строительстве гармоничного культурного мира в Арктике», – отметил художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин.

Он вместе с Заместителем Губернатора – Председателя Правительства, Руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа Владиславом Набиевым торжественно открыли VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон».

Фестиваль «Золотой ворон» – единственный в стране – представляет специальную конкурсную программу региональных фильмов «Киновзлёт!». В этом году в ней будет показано 12 картин, в числе которых участники весенней кинолаборатории «Чукотка.Doc» – уникального образовательного проекта в рамках «Золотого ворона», направленного на расширение возможностей начинающих кинематографистов Чукотского автономного округа.

Жюри сделают свой выбор в каждой конкурсной программе, однако отличительной особенностью «Золотого ворона» является то, что обладателей гран-при здесь выбирают зрители.

Также, в полнометражной конкурсной программе будут представлены следующие номинации: За лучший фильм, За лучшую режиссерскую работу, За лучшую сценарную работу, За лучшую операторскую работу, Специальный приз Жюри.

Номинации конкурса короткометражных фильмов: Приз зрительских симпатий, За лучший фильм, За лучший фильм конкурса короткометражных фильмов «Киновзлет!», Специальный приз Жюри.

Призы фестиваля созданы художником-косторезом из бивня мамонта и рога лося и своей композицией изображают легенду о сотворении мира.

«Программа этого года достаточно обширная, и мы уверены, что каждый зритель найдет фильм по душе. Для голосования мы сделали специальные листовки, который получает каждый пришедший на сеанс. Если зритель хочет поставить фильму максимальную оценку, то ему просто достаточно отметить пункт «Отличный фильм, посмотрел бы еще раз». И я очень надеюсь, что в этом году зрительский выбор будет непростым, так как все наши фильмы сделаны с любовью. А это значит, что их обязательно захочется пересмотреть», – отметила продюсер кинофестиваля Оксана Лахно.

Помимо конкурсных показов зрителей VI Международного кинофестиваля «Золотой ворон» ждет насыщенная внеконкурсная и деловая программа «Кино как бренд региона» в рамках которой будут представлены презентационные проекты Союза кинематографистов Республики Татарстан, Центра развития кинопроизводства Мурманской области, а так кыргызско-российский проект по повести Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря».

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится Продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Правительства Чукотского АО, Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО, АУ ЧАО Окркиновидеопрокат, Союза кинематографистов России.

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