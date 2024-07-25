Начались съемки романтической комедии «Походу любовь»

Кинокомпания ID PRODUCTION и онлайн-кинотеатр KION приступили к съемкам полнометражной романтической комедии «Походу любовь». Главные роли в фильме сыграют Анна Завтур («Цикады»), Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ») и Сергей Горошко («Майор Гром»), а также Александра Ревенко («Содержанки»), Елена Валюшкина, Ольга Лапшина и Анар Халилов. Режиссер и автор сценария — Яна Климова-Юсупова («Просточеловек», «Слишком хорошая Анна»).



Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.

Походу это любовь…



Фильм совместного производства кинокомпании ID PRODUCTION (Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко и Максим Ковалевич) и онлайн-кинотеатра KION (Игорь Мишин, Максим Филатов и Илья Бурец) при участии киностудии Ленфильм.



Анна Завтур, актриса:

«Мне очень нравится наша история потому, что тут есть место и приключениям, и любовному треугольнику и экзистенциальным вопросам. Один летний день, девушка, два парня… Петербургские Мечтатели? Возможно…Я играю Лизу, которая приезжает на свидание с Петербургом, но еще не знает, что это такой особенный город у которого всегда заготовлено что-нибудь веселенькое для каждого, особенно для таких романтических натур как моя героиня».

Сергей Горошко, актер:

«Съемки проходят в летнем Петербурге, чудесный город и потрясающая атмосфера. Мой ключ к роли моего персонажа Виктора — это скорее дать себе возможность быть собой, но просто в других обстоятельствах. Сама история как воздух — все дышит, все так воздушно… И ты летишь!»



Елена Валюшкина, актриса:

«История, рассказанная в фильме, простая, но не пустая. А это главное. А Петербург — это лучший город Земли для съемок. Мы еще не приступали к поиску ключей для наших персонажей, но эти двери мы обязательно откроем. Даже на стадии прочтения сценария я уже приблизительно понимаю, как я буду играть. Хотя роль у меня небольшая, но я уже хочу вдохнуть в нее жизнь. Уверена, зрителю мы понравимся».



Кузьма Котрелев, актер:

«Питер — очень красивый город и я думаю это круто снимать кино на его улицах, поэтому я жду, что будет классная, шикарная питерская картинка. Я играю питерского художника, постоянно творящего. Он очень интересный парень, в нем есть какая-то детскость, легкость и ранимость… Ну, и, конечно, любовь, лето, Питер — это прекрасно!»

Яна Климова-Юсупова, режиссер:

«В жизни каждого человека есть лето, которое осталось в памяти навсегда. Это лето, когда небо было особенно синим, дождь теплым, а город обнимал. Лето, когда случилась та самая встреча, к которой каждый из нас возвращается в своей памяти хоть иногда. Для меня это кино о чуде молодости, о красоте жизни, когда все еще впереди и все только начинается. Мы делаем картину, в которой рождается чувство, картину где торжествует юность и красота. Я хочу чтобы зрители окунулись в летний Петербург и прошли с героями по его бесконечным улицам, заглянули в уютные дворы колодцы и чуть прищурились, глядя на блеск воды. Хочу чтобы зрители погрустили и посмеялись с героями, ощутили как греет летнее солнце и прожили тот момент, когда понимаешь, что это “походу, любовь”».

Дмитрий Литвинов, продюсер:

«Я был искренне очарован этим светлым сценарием, которых сейчас так мало в нашей индустрии. Атмосфера летнего Питера, молодость и искренность чувств наших героев наполнят зрителя легкими эмоциями влюбленности и оставят приятное послевкусие и желание еще раз пересмотреть этот фильм».

Игорь Мишин, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION:

«Яна Климова-Юсупова написала потрясающий сценарий — легкий, светлый, в ее тексте очевидна яркая авторская интонация. Мы рады поддержать сценаристов и режиссеров со своим голосом, потому что из личных историй вырастает по-настоящему хорошее честное кино, которое мы хотели бы показывать нашей аудитории. Почти 20 лет назад фильм «ПитерФМ» стал той романтической комедией, которую полюбили поколения. Мне кажется, у нашего фильма есть все шансы поймать эту волну».

Екатерина Кононенко, продюсер:

«Начало съемок — это всегда волнующий момент, особенно когда события происходят в летнем Питере, который утопает в зелени, а воздух напоен ароматом надежд. На этот раз мы погружаемся в историю, где трое молодых людей пытаются найти истинные чувства. Это романтика юных сердец, радость первых встреч и горечь неизбежных разлук. В нашем фильме сплетаются светлые мечты и меланхолия, столь характерные для Петербурга, города, где каждое мгновенье полно поэзии и смысла. Пусть наша работа вдохновит и растрогает души зрителей».