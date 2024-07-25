Завершились съемки нового драмеди «Между нами химия»

Саша Бортич, актриса

В Москве завершились съемки комедийной драмы «Между нами химия» о женщине с тяжелым диагнозом, решившей кардинально изменить свою жизнь. Главные роли исполнили Саша Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова и Евгений Сангаджиев. Режиссером выступила Карина Чувикова («Нина»), премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru и в эфире телеканала СТС. Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Чистые», «Балет», «Фишер» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии».

Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов) и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, кому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).

Никита Ефремов, актер

Во время съемок команда часто консультировалась с профессиональными медиками. В том числе это делал актер и режиссер Евгений Сангаджиев, исполнивший в сериале роль врача-онколога. «Мой персонаж Дмитрий Олегович — справедливый, эмпатичный, он подключается к пациенту и пытается помогать на психологическом уровне. Для меня эта роль была ответственной, было важно тонко ввести персонажа в историю главной героини и не скатиться в шутку, учитывая жанр драмеди», — делится Евгений.

Работая в жанре драмеди, команда создателей стремилась даже тяжелые эмоциональные сцены снимать с легкостью и иронией комедии. В этом помогали даже самые юные актеры. Так было с 11-летним Мироном Проворовым, сыгравшим сына главной героини: «У нас была сцена с сильным эмоциональным диалогом на крыше, за которую я очень переживала. В нем герой Мирона врывается на крышу, со слезами просит у Вселенной, чтобы папа, улетевший по легенде мамы в космос, вышел на связь, а мама перестала приносить домой цветы от другого мужчины. Это было непросто для ребенка, но мы сняли все сразу. Мирон своей импровизацией потряс всю нашу команду!» — рассказывает Карина Чувикова.

«Сериал о нас с вами, о проживающих эту жизнь людях, о том, какими нелепыми, мелкими, мелочными, суетливыми и в то же время какими смелыми, великодушными и красивыми могут быть наши поступки, когда мы сталкиваемся ни много ни мало со смертью. История затрагивает довольно глобальные темы, но при всей серьезности это не социальная драма, а драматическая комедия — легкая, с юмором», — делится актер Павел Ворожцов, сыгравший Владимира, потенциального кандидата на роль приемного родителя детей главной героини.

«“Между нами химия” — это очень душевная, эмоциональная и ироничная история женщины, которой предстоит найти нетривиальный выход из сложной ситуации. Жизнь часто ставит перед нами непростые задачи, и это как раз тот самый случай. Мы знаем, что “женщина в сложной ситуации” — это, можно сказать, отдельный жанр, который очень любит российский зритель. Молодая смелая команда создателей, яркий актерский состав, необычный сюжет и, конечно, юмор — вот то, в чем мы видим большой потенциал. Ждем с нетерпением, когда сможем познакомить зрителя с нашим новым проектом», — делится Михаил Врубель, продюсер сериала, основатель студии «Водород».

«Автором и режиссером сериала “Между нами химия” стала Карина Чувикова — талантливая выпускница школы “Индустрия”. Этот дебют без сомнений станет очередным успехом, в чем зритель онлайн-кинотеатра Wink.ru сможет убедиться уже совсем скоро» — говорит Александр Андрющенко, продюсер сериала, основатель студии «Водород».

Антон Филипенко, актер

Роли в сериале также исполнили Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Мария Карпова, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова.

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru