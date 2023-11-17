Начались съемки сериала «Первый номер» об изнанке современного глянца

Онлайн-кинотеатр KION и продюсерская компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова объявляют о начале съемок сериала «Первый номер» режиссера Клима Козинского. Саркастическое драмеди о мире медиа и глянца, в котором главный герой — ловелас и популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру, возглавив угасающий глянцевый журнал. Через месяц он должен выпустить первый номер журнала под новым названием, вернуть возлюбленную всей жизни и доказать всем, что он еще чего-то стоит.

Главную роль Константина Иноземцева сыграет Евгений Цыганов, в ролях — Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова, Мария Андреева, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Леонид Ярмольник, Александр Устюгов и Петар Зекавица. Режиссер и постановщик проекта — Клим Козинский («Вне себя», «13 клиническая»), автор сценария Сергей Минаев («Духлесс», «The Tелки»), а также Дмитрий Минаев («Секреты семейной жизни», «Трудные подростки») и Вадим Свешников («Контейнер», «257 причин, чтобы жить»).

Константин Иноземцев — ловелас и популярный когда-то писатель, автор одного из главных бестселлеров нулевых. А сейчас, несмотря на отсутствие стабильного заработка, он продолжает жить «как миллионер», перекрывая старые кредиты новыми. Жизнь преподносит ему возможность возродить карьеру — Косте предлагают занять место главного редактора и перезапустить глянцевый журнал, который до этого выпускался по зарубежной франшизе. Не сразу, но Костя принимает предложение и попадает в незнакомый ему мир тускнеющего глянца, бесконечных редколлегий и встреч с рекламодателями. У него есть всего месяц, чтобы выпустить первый номер и доказать всем, что он еще чего-то стоит..

«Я только знакомлюсь со своей героиней — Машей, и как всех своих персонажей — изучаю. Маша интересная девушка, у которой была единственная любовь, она долго за нее боролась, прощала и надеялась. Но в итоге - моя героиня приняла решение выбрать свой путь — работать и жить в комфорте. Однако, неожиданно в ее жизнь влетает настоящая любовь из прошлого, и рушит все вокруг со скоростью света, всё хрупкое, что она с таким трудом успела построить, ведь настоящую любовь не обмануть. И кто сказал, что любовь всегда бывает счастливой?», – говорит актриса Надежда Михалкова.

«Два года назад, будучи еще главным редактором Esquire, я начал писать этот проект, который изначально планировался как легкая комедия про жизнь редакции глянцевого журнала. Безусловно, в сериале все это осталось — внутренняя кухня главного мужского журнала, ерничание по поводу московской тусовки, офисы крупнейших рекламодателей, беспощадная и бессмысленная светская жизнь и прочая пост ирония, как принято говорить. Но так вышло, что смерть близкого друга добавила в этот проект драму», – комментирует автор сценария Сергей Минаев.

«Из всех проектов, которые я читал, это единственный рассказывающий про сегодняшний день. Это про то, что происходит за окном. Глянец — сфера, которая как лакмусовая бумага приняла на себя все противоречивые симптомы времени. Когда я прочел сценарий, то сразу понял, что передо мной хит и в потенциале — возможность для серьезного разговора. У нас собрался сильнейший актерский ансамбль во главе с Женей Цыгановым. Это будет бодрое и не лишенное юмора кино о простых людях во время большого индустриального и экзистенциального кризиса», – рассказывает режиссер-постановщик Клим Козинский.