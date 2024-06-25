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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Начались съемки сериала «Три сестры» с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко и Юлией Александровой

editor
By editor
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три сестры

Начались съемки комедийного сериала «Три сестры» с отсылками к знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова. Главную роль в сериале сыграет Лариса Гузеева, молодого бойфренда ее героини — Павел Деревянко, а знаменитых трех сестер Ирину, Ольгу и Марию — Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. Также в сериале снимается Алиса Юнусова — дочка Тимати и Алены Шишковой. Созданием проекта занимается компания MEDIASLOVO в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдинг». Сюжет Сериала «Три сестры» разворачивается в реалиях современной жизни, поднимая в комедийной форме актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими.

Лариса Гузеева: Сериал «Три сестры» — это человеческая история, доброжелательная обстановка на площадке. Паша Деревянко — звезда! Потрясающий партнер, удивительный. Режиссер Маруся Трубникова — деликатная, нежная, умная. Операторская группа — очень приятно смотреть, с какой любовью они относятся к своему делу. Мне со всеми на данном проекте нравится работать.

Павел Деревянко: Мой герой Никита — простой сочинский парень, массажист, занимается спортом, без вредных привычек. Он обычный, ничем не выдающийся человек. Никита влюбляется в героиню Ларисы Гузеевой Татьяну, которая на 17 лет его старше. По-настоящему влюбляется. Эта новость подвергает дочерей Татьяны в шок, но они даже не подозревают, какие ещё сюрпризы преподнесёт им их мама.

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