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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Арбенина» – первый документальный

editor
By editor
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диана арбенина

В фильме «Арбенина» зритель проживает один день из жизни рок-звезды Дианы Арбениной вместе с ней. Сегодня ее группа «Ночные Снайперы» — одна из немногих в России, способных собирать целые стадионы. Однако жизнь Дианы — не только череда репетиций и концертов, но и трагические повороты судьбы, горечь утраты любимых людей, радость материнства и нескончаемый поток эмоций и жизнелюбия, позволяющий ей преодолевать себя, творить и радовать людей, а главное, писать новые песни. 

Режиссер Ангелина Ашман провела с Дианой Арбениной целый день, чтобы рассказать всем поклонникам группы «Ночные Снайперы», как сегодня живет и что думает о своей удивительной жизни ее бессменный лидер. В фильме зрителей ждут эксклюзивные кадры семейной хроники Дианы Арбениной — детские фотографии, снимки петербургского периода и начала большой истории группы «Ночные Снайперы». Перебирая воспоминания, Диана рассказывает, как она стала собой сегодняшней — стадионной рок-звездой, кумиром миллионов и счастливой матерью двойняшек, которая оберегает свою личную жизнь. В фильме KION Арбенина впервые за долгое время сократит эту дистанцию и откровенно расскажет о том, что у нее на душе. 

Сегодня Арбенина не может представить свою жизнь без детей, Марты и Артема. Их появление в жизни Дианы когда-то шокировало ее родителей — об этом в фильме вспомнит мама Дианы Галина Федченко. «Как вы думаете, мне легко жить с такой дочерью?», — шутит Галина Анисимовна, которая охотно делится подробностями детства и взросления Арбениной, все ближе раскрывая ее для поклонников. В фильме Диана ответит на самые разные вопросы, интересующие зрители. 

Диана Арбенина, певица:

«В какой-то момент я пришла в KION, и мы начали заниматься концертом “Ночных Снайперов” на стадионе «Спартак». И когда KION предложил идею документального фильма, это совпало ровно с тем, что я посмотрела сериал про Бэкхема. Подумала — «если вдруг когда-то буду участвовать в подобном, то только не впадая в избитую схему «родился-учился-женился-трудился». Как-то моментально познакомившись с командой Игоря Мишина, мы практически с места рванули в сценарий и съемки. Не думаю, что все это могла вынести другая команда. Со мной сложно. Но у них получилось довести фильм до выхода на экран. Нереально классные ребята. Такого дока нет ни про кого. Это честная открытая работа, пропитанная любовью и отвагой. И я будто обнулилась. И готова жить дальше».

У фильма «Арбенина» особая структура — все воспоминания о прошлом артистки проносятся перед зрителем параллельно одному ее дню: от завтрака и тренировки до поездки через огромные пробки в студию и репетиции, где Диана готовит новый материал.

«Арбенина» — новый фильм линейки документальных оригинальных проектов KION, которая знакомит аудиторию с современными героями и рассказывает их личные истории. В линейке уже есть фильмы о самом загадочном русском писателе Викторе Пелевине, популярной певице Zivert, разработчике Павле Дурове и других личностях.

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