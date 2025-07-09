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Стартовали съемки веб-сериала «Глазами младенца»

editor
By editor
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галазами младенца - веб-сериал
Фото © пресс-служба ИРИ

В Москве стартовали съемки комедийного веб-сериала «Глазами младенца», производством которого занимается Agenda Agency при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Это камерная комедия, в которой на бытовые катастрофы, семейные драмы и национально-религиозные разногласия зритель будет смотреть с самой неожиданной перспективы… глазами младенца. Да-да, это тот самый случай, когда «младенец всё понял, но сказать не может».

Когда молодая пара — Артур и Вика — решает переехать к родителям-агрономам, чтобы накопить на ипотеку, начинается не просто семейная комедия, а мини-война ценностей, взглядов и привычек. Ведь в доме оказываются сразу три поколения и как минимум пять взрослых с твёрдым мнением о том, как воспитывать ребёнка.

Но сквозь всю эту бурю ссор и примирений — проходит одно: желание дать новорождённому Тимуру тёплый, добрый, понятный мир. А наблюдать за этим будет сам Тимур — с внутренним голосом, озвученным профессиональным актером.

В проекте задействованы как звезды кино и театра, так и медийные лица нового поколения: народная артистка РФ Ольга Волкова, заслуженная артистка Татарстана Радуга Мухтарова, Вадим Андреев, Ольга Хохлова, Андрей Мартынов, блогеры Александра Лукьянова, Александр Новиков.

Мария Артемова, генеральный продюсер проекта: «Уже на первой читке было ясно: у нас в руках что-то живое — мы смеялись до колик, замирали на тишине и вслух пели с актёрами. Это редкий случай, когда сценарий, каст и тональность сразу складываются в цельный, искренний, народный сериал».

Веб-сериал состоит из 7 серий по 7+ минут, и каждая из них — как одна большая семейная реплика: сначала непонятно, потом громко, потом смешно, а в конце — тепло и по-настоящему.

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