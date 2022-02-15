Начался конкурсный отбор по предоставлению некоммерческим организациям субсидий на реализацию проектов в сфере культуры

Стартовал конкурсный отбор по предоставлению за счет средств бюджета Московской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере культуры на территории Московской области в 2022 году.

Цель предоставления субсидии – повышение качества жизни населения Московской области путем развития услуг в сфере культуры, посредством реализации творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства, литературы и народного творчества, музейных выставочных проектов и т.д.

Окончание приема заявок – 21 марта.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются в Министерстве культуры Московской области по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7 (станция метро «Мякинино»).

Подробности – на официальном сайте Министерства культуры Московской области https://mk.mosreg.ru в разделе «Документы», подразделе «Поддержка СОНКО».

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