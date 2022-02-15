Пятый юбилейный конкурс-фестиваль «Мои герои большой войны» объединит юные таланты со всей России!

22 февраля 2022 года стартует прием заявок на Международный конкурс-фестиваль «Мои герои большой войны», который посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Организаторами конкурса выступают фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, Почта России, Российское движение школьников и Российская Государственная детская библиотека, при содействии Российского Союза ветеранов, движения «Бессмертный полк» и финансовой поддержке компании «Киноцентр».

Первый патриотический конкурс детского творчества «Спасибо маленькому герою» был проведен фондом Оксаны Федоровой в 2018 году, и его главными героями стали дети, вставшие в 1941 на защиту своей страны. За 5 лет тематика конкурса расширилась, менялись номинации, а общее число участников превысило 70 тысяч школьников и педагогов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Сегодня слово «война» звучит настолько часто, что порой стираются смысл и глубина трагедии, которую несут войны. Конкурс «Мои герои большой войны» дает возможность современным детям глубже изучить, понять и творчески осмыслить тему ежедневного героизма людей, которые воевали, работали в тылу, жили в годы войны и восстанавливали страну после долгожданной Победы», — отметила президент фонда, телеведущая, Оксана Федорова.

Ключевая задача конкурса – сохранение исторической памяти о поколении, прошедшем войну, содействие в изучении исторических фактов о Великой Отечественной войны и патриотическое воспитании подрастающего поколения. В качестве творческой основы участники от 6 до 18 лет могут выбрать историю своей семьи, края, или посвятить свою работу героям, именами которых названы улицы, поселки, музеи, корабли.

«За пять лет проведения конкурса мы познакомились с огромным количеством талантливых детей нашей страны. Не скрою, перед каждым новым конкурсом терзают сомнения: а интересно ли это детям, будут ли они участвовать. И каждый раз, когда мы начинаем получать первые работы, все сомнения исчезают. Нашим детям не просто интересно участвовать, но и важно узнавать и сохранять историю страны», — отметила руководитель отдела корпоративных коммуникаций макрорегиона Москва Почты России Надежда Кознева.

В 2022 конкурс проводится по 4 номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж» и «Вокал».

Работы победителей в номинации «Рисунок» по сложившейся доброй традиции станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом и представлены на Церемонии награждения победителей, а также отправлены ветеранам Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что этот конкурс пробуждает у детей стремление узнать историю своей семьи, подробнее расспросить у родителей о судьбах своих прабабушек и прадедушек. Именно из таких личных историй и складывается многогранная картина того военного времени», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 22 февраля по 25 марта 2022 года, список победителей будет объявлен 11 апреля, торжественная Церемония награждения запланирована на 23 апреля 2022 года в Музее Победы на Поклонной горе!

На сайте Музея Победы будут размещены все работы участников в номинации «Рисунок» и запущено онлайн-голосование. Лучшие, по мнению посетителей сайта, работы будут награждены спецпризами.

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