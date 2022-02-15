Академия Игоря Крутого объявляет о старте приема заявок на «Детское Евровидение–2022»

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В этом году 20-й юбилейный международный детский конкурс песни «Евровидение» пройдет в Армении. Заявки на российский Национальный отборочный тур принимаются с 15 февраля по 1 сентября на официальном сайте конкурса.

детское евровидение

Напомним, что в прошлом году конкурс выиграла исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami («Ветер, ветер»). Армения уже принимала детский конкурс песни – в 2011 году он проходил в столице республики Ереване. Место и дата проведения «Детского Евровидения-2022» будут утверждены Европейским вещательным союзом (EBU) в ближайшие месяцы.

Национальный отборочный тур в России проводится традиционно в три этапа. В первом – профессиональное жюри, в которое войдут представители творческих профессий, отберут песни, соответствующие всем критериям международного конкурса. На втором этапе определятся участники финала Национального отборочного тура. Кто будет представлять Россию на «Детском Евровидении-2022» в Армении выяснится путем проведения голосования профессионального жюри (в состав которого войдут российские артисты и представители творческих профессий) и зрительского голосования.

Условия для участия в конкурсе на момент самого конкурса:

  • Претенденту должно быть не менее 9 лет и не более 14 лет включительно на момент проведения конкурса в Армении.
  • В конкурсе имеют право принимать участие исполнители, имеющие гражданство Российской Федерации, или законно проживающие на территории Российской Федерации не менее двух лет.
  • Песня не должна быть коммерчески реализована (авторская).
  • Исполнитель должен быть композитором, автором песни или принимать участие в написании музыки и слов песни.
  • Максимальная продолжительность композиции должна составлять 3 минуты, минимальная продолжительность — 2 минуты 50 секунд.
  • Песня должна включать не менее одного куплета и одного припева на русском языке. Допускается до 40 % (от общего количества всего текста песни) слов на английском языке.
  • В ходе проведения конкурса участники вживую исполняют песню в сопровождении записанной инструментальной фонограммы («минус вокал»).

Более подробно ознакомиться с условиями и правилами проведения конкурса, а также подать заявку можно на официальном сайте конкурса http://jesc-russia.com/.

Национальный финал «Детского Евровидения» в России и подготовку участника к международному конкурсу проводит Академия Игоря Крутого при поддержке федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель», которые являются официальными организаторами национального отбора конкурса «Детское Евровидение» в России.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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