Академия Игоря Крутого объявляет о старте приема заявок на «Детское Евровидение–2022»

В этом году 20-й юбилейный международный детский конкурс песни «Евровидение» пройдет в Армении. Заявки на российский Национальный отборочный тур принимаются с 15 февраля по 1 сентября на официальном сайте конкурса.

Напомним, что в прошлом году конкурс выиграла исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami («Ветер, ветер»). Армения уже принимала детский конкурс песни – в 2011 году он проходил в столице республики Ереване. Место и дата проведения «Детского Евровидения-2022» будут утверждены Европейским вещательным союзом (EBU) в ближайшие месяцы.

Национальный отборочный тур в России проводится традиционно в три этапа. В первом – профессиональное жюри, в которое войдут представители творческих профессий, отберут песни, соответствующие всем критериям международного конкурса. На втором этапе определятся участники финала Национального отборочного тура. Кто будет представлять Россию на «Детском Евровидении-2022» в Армении выяснится путем проведения голосования профессионального жюри (в состав которого войдут российские артисты и представители творческих профессий) и зрительского голосования.

Условия для участия в конкурсе на момент самого конкурса:

Претенденту должно быть не менее 9 лет и не более 14 лет включительно на момент проведения конкурса в Армении.

В конкурсе имеют право принимать участие исполнители, имеющие гражданство Российской Федерации, или законно проживающие на территории Российской Федерации не менее двух лет.

Песня не должна быть коммерчески реализована (авторская).

Исполнитель должен быть композитором, автором песни или принимать участие в написании музыки и слов песни.

Максимальная продолжительность композиции должна составлять 3 минуты, минимальная продолжительность — 2 минуты 50 секунд.

Песня должна включать не менее одного куплета и одного припева на русском языке. Допускается до 40 % (от общего количества всего текста песни) слов на английском языке.

В ходе проведения конкурса участники вживую исполняют песню в сопровождении записанной инструментальной фонограммы («минус вокал»).

Более подробно ознакомиться с условиями и правилами проведения конкурса, а также подать заявку можно на официальном сайте конкурса http://jesc-russia.com/.

Национальный финал «Детского Евровидения» в России и подготовку участника к международному конкурсу проводит Академия Игоря Крутого при поддержке федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель», которые являются официальными организаторами национального отбора конкурса «Детское Евровидение» в России.

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