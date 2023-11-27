Надежда Бабкина провела мастер-класс по пению в павильоне «Наша культура» ВДНХ

Народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина и солисты Московского государственного академического театра «Русская песня» провели мастер-класс в павильоне «Наша культура» в рамках выставки-форума «Россия». Узнать больше о русской народной песенности мог любой посетитель экспозиции Министерства культуры РФ.

Известная певица, художественный руководитель–директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина на встрече со зрителями отметила, что сегодня возрастает интерес к народной традиционной культуре и фольклору. В обращении к своим традициям отражается потребность общества в национальной идентичности, восстановлении исторической памяти и стремлении к духовному саморазвитию.

Надежда Бабкина и солисты Московского государственного ансамбля «Русская песня» рассказали, что народное творчество — это философия, которая лежит в основе культурного кода каждого человека. Например, песня, зародившись в самой примитивной форме много тысячелетий назад, эволюционировала в тесной связи с языком народа, его мышлением, историей, бытом — все это находило отражение в ее напевах и текстах.

Во время мастер-класса участники не только получили возможность вживую пообщаться с артистами известного профессионального коллектива, но и познакомились с различными вариантами народных распевок и современным прочтением песенного фольклора, составляющего часть нематериального культурного наследия страны. Им также рассказали о правильном вокальном дыхании и интеграции диалектов при исполнении песен разных регионов.

Надежда Бабкина — герой масштабного арт-объекта «Портрет российской культуры», представленного в павильоне «Наша культура» ВДНХ.