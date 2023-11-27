Ведущий подкаста MuzПятница DJ Kranoll выпустил новый трек «Diestraction»

Анатолий Коняхин, ведущий подкаста MuzПятница, более известный под псевдонимом DJ Kranoll порадовал своих слушателей новой работой — Diestraction.

Эта композиция отличается от других треков музыканта ломаными ритмами и мистическим настроением. Мощные соло на органе придутся по вкусу любителям классической рок-музыки. Стоит отметить и обложку сингла, которая создавалась вручную с помощью технологии ксерографии. Дизайн наполнен мрачной загадочной атмосферой, словно «Семейка Аддамс» приехала к своим друзьям на вечеринку, живущих в замке неподалёку.

DJ Kranoll создавая свои треки идёт против течения и не боится экспериментировать. Основной целью этого проекта является реализация идеологии классической электронной музыки. Его работы отлично подходят в качестве саундтреков к видеоиграм.