В Москве дан старт проекту «Чистая классика – молодым талантам Донбасса»

27 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная запуску музыкально-просветительского проекта «Чистая классика – молодым талантам Донбасса» в городах Донецкой и Луганской народных республик. Проект, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и «Русской Медиагруппы», направлен на интеграцию новых регионов в общую культурную российскую среду и поддержку юных музыкантов на присоединенных территориях.

«Чистая классика – молодым талантам Донбасса» – это продолжение проекта «Мастера искусств – молодым талантам России», который действовал с 2011 года по ковидное время и был создан для общения больших музыкантов с начинающими исполнителями.

«Классическая музыка – неотъемлемая часть культуры, и она должна быть представлена во всех регионах России. А просветительство – должно быть постоянным. На Донбасском направлении мы выбрали города, где дети учатся очно, здесь музыканты дадут мастер-классы, концерты, пообщаются с педагогами», – рассказал руководитель проекта «Чистая классика – молодым талантам Донбасса», Заслуженный артист России, пианист Виктор Ямпольский.

Первая поездка состоится с 30 ноября по 6 декабря. В состав группы войдут шесть исполнителей классической музыки: певица Наталия Савинова, виолончелист Виктор Козодов, скрипач Петр Лаврищев, первая флейта Большого театра Николай Попов, альтист Антон Кулапов, заслуженный артист Российской Федерации. Они поделятся с участниками школ своим мастерством и знаниями. Для жителей небольших городов возможность такого общения очень ценна.

«Проект, который мы обсуждаем – победитель конкурса, проведенного нами в этом году, – отметил руководитель Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. – Мы реализуем почти 500 проектов по интеграции новых территорий в культурное российское пространство. И это не разовые акции, у всех проектов есть энергия и основа, чтобы перейти на постоянную работу».

Ранее Виктор Ямпольский при поддержке «Русской Медиагруппы» и Президентского фонда культурных инициатив уже запустили проект «Большую музыку – в малые города», в рамках которого студенты консерваторий отправляются с живыми концертами классической музыки в небольшие региональные города.

«Речь идет об интеграции новых регионов в большую русскую культуру, – говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Надеемся, что со временем проекты «Большую музыку – в малые города» и «Чистая классика – молодым талантам Донбасса» соединятся и образуют единый цикл проектов, который станет естественной частью российской культурной жизни и нетворкинга талантов. Важно, чтобы проект набирал популярность. И это – вопрос нашего взаимодействия и наша задача, как медиа, рассказывать о таких проектах».

«Мало вернуть новые территории. Нужно вернуть их в классическое русло России, – подчеркнул Виктор Козодов. – Долгое время люди там не могли общаться с нашими музыкантами, слушать музыку. И то, что мы приедем и будем исполнять и представлять российскую музыкальную школу – большое дело. Также мы окажем помощь местным педагогам в плане педагогической практики. Люди заждались этого светлого пятна. Уверен, залы будут полны, и люди будут получать удовольствие от музыки, а мы – от общения с публикой».

Огромную роль в реализации инициативы сыграли местные власти. Их поддержка, стремление обеспечить безопасность, предоставить площадки и способствовать коммуникации молодых музыкантов и титулованных исполнителей – одна из важнейших составляющих проекта.

«Наш фонд помогает жителям новых территорий. И мы присоединились к инициативе Виктора Ямпольского, помогаем организационно и логистически, – отметил основатель Фонда «Интеграция» Евгений Рубин. – Мы находимся в постоянной связи с местными властями. Нам очень помогает Министерство культуры ДНР, за что им большое спасибо».

В рамках проекта намечено четыре поездки, восемь городов и шестнадцать концертов: в каждом городе музыканты побывают по два раза. Проект завершится в мае, но его основатели уверены, что он станет началом большего и начнет действовать на постоянной основе, а проект «Чистая классика – молодым талантам Донбасса» примкнет к общероссийскому.

Согласно планам организаторов, первый этап проекта завершится большим праздничным концертом, в котором примут участие юные таланты с территорий ЛНР и ДНР.