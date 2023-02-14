«Найди еврея» – документальный фильм о тайнах советских евреев вышел на PREMIER

13 февраля онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил документальный фильм «Найди еврея», создатели которого разбирают феномен советских евреев – чем они жили, действительно ли проникали во все структуры власти и как сохраняли свою идентичность во времена запрета религии.

На протяжении семидесяти лет еврейская община в Советском союзе жила скрытно, и сами власти умалчивали о ее существовании. Иудаизм, как и другие религии, был под запретом. Нехватка информации о евреях, замалчивание, рождало интерес, а вместе с ним – множество слухов, домыслов, и страхов. Одни предполагали, что евреи уже проникли к верхушке власти и реализуют там свои национальные интересы, другие – что евреи оставляют друг для друга тайные послания и знаки в кино, книгах, картинах и даже на карте московского метро. В евреи записывали советских мультперсонажей кота Леопольда и Чебурашку.

При этом, оставаться евреем в советском союзе было сложно. Любые религиозные объединения тогда подвергались гонениям. Кроме того, зачастую евреям приходилось скрывать свою национальность, чтобы поступить в университет и получить хорошую работу. Советский еврей забывал о своей религии, языке и традициях, зачастую даже без сопротивления – охотно воспринимая традиции нового времени.

В фильме «Найди еврея» создатели постараются разгадать тайну советского еврея: каким он был на самом деле, действительно ли состоял в тайной общине, во что он верил и чем жил. Ответы помогут найти исследователи того времени, антропологи и современники.

Режиссером проекта стал Игорь Садреев, фильм «Найди еврея» он также продюсировал вместе с Александром Уржановым.

Фото - сайт kino-teatr.ru

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