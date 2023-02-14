Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил награду на кинофестивале «Фаджр» в Иране

Фильм якутского режиссёра Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» получил приз «За лучший сценарий» на 41-м Международном кинофестивале «Фаджр» (Fajr International Film Festival) в Тегеране (Иран).

41-й Международный кинофестиваль «Фаджр» прошел в иранской столице с 1 по 11 февраля. Он был учрежден в 1982 году, а в 1995-м получил статус международного. С 2015 года показ работ был разделен на национальный конкурс (фильмы из азиатско-исламских стран) и международный фестиваль. Символом киносмотра стала мифическая птица Симург.

В каждой номинации победитель получает приз под названием «Хрустальный симург». Симург — это персонаж древних персидских сказок. Иранцы верят, что этот царь всех птиц приносит победу, счастье и спасение.

В рамках конкурсной программы международного фестиваля (Cinema Salvation) в этом году также призами были удостоены фильм «Сказка» Александра Сокурова – «За лучшее художественное достижение» и лента «Шивамма» индийского режиссера Джай Шанкара «За лучшую

режиссуру». Совместная работа режиссера Аамира Башира с кинематографистами Индии, Франции и Катара «Зима внутри» получила приз «За лучший фильм».

Напомним, что картина якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» основана на реальных событиях. Она повествует о якутском художнике-этнографе Иване Попове, сумевшем излечить своего односельчанина от летаргического сна. Фильм также успел собрать несколько фестивальных наград и номинаций, в том числе недавно получил спецприз жюри кинофестиваля стран ШОС в Мумбаи и диплом жюри на VI Арктическом международном кинофестивале «Золотой Ворон». Также он был ранее представлен в Тегеране в декабре прошлого года – во время проекта «Российское кино в Иране», организованного Отделом по международным связям Союза кинематографистов России.

Фото – МКФ «Фаджр»

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