«ПЕРВЫЙ ОСКАР». БОЛЬШАЯ КИНОПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ»

9 мая в 23:50 на телеканале «Россия» состоится премьера художественного фильма «Первый Оскар». Картина режиссёра Сергея Мокрицкого посвящена истории создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», в 1943 году удостоенного первой в истории отечественного кинематографа премии «Оскар». Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Антон Момот и Дарья Жовнер.

1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин (Антон Момот) и Иван Майский (Тихон Жизневский) соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны (Дарья Жовнер) с актёрского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроём отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удаётся снять кадры, которые войдут в историю…

Режиссёр Сергей Мокрицкий:

«Фильм «Первый Оскар» – это фильм о любви. О любви к женщине, о любви к профессии. Работа кинооператора во время боевых действий крайне неуместна. Война и творчество – два разных полюса человеческой деятельности. Но потом, после войны, оказывается, что именно работа хроникёров является очень важной. Как же мучительно им было решать, что есть правда о войне – шеренги марширующих солдат или слезы медсестёр и матерей. Но их глазами мы видим историю».

Тихон Жизневский (Иван Майский):

«Я всегда с опаской относился к фильмам про Великую Отечественную войну, но, прочитав сценарий «Первого Оскара», сразу дал согласие и с удовольствием принял участие в проекте. Меня увлекла как сама история создания этого документального фильма, так и малоизвестный факт о присуждении советской картине премии «Оскар». Готовясь к съёмкам, я смотрел киножурналы, хронику, читал о том, как работали кинооператоры. Как много они снимали, и как много – не снимали, потому что стояли и плакали, глядя на погибших бойцов. А потом корили себя за это».

Антон Момот (Лев Альперин):

«Этот проект привлёк меня, прежде всего, своей темой: я не знал об истории фильма «Разгром немецких войск под Москвой», знал лишь, что были военные операторы. А ещё это роль на сопротивление, которой у меня никогда не было. Мой персонаж – молодой человек из еврейской семьи. В начале истории он закрытый и замкнутый. Внутри он сильный человек, но внешне очень слабый. На площадке нас учили, как обращаться с камерой, какая должна быть последовательность действий. Но основная сложность была для меня именно в персонаже. Потому что он совсем не похож на меня. И, очень надеюсь, что у меня получилось показать настоящего человека, со своей судьбой и болью».

Дарья Жовнер (Юна):



«В сценарии моя героиня была выписана эгоисткой, этакой профурсеткой сороковых. Она искренне любит только себя и не сомневается, что всё лучшее в жизни уготовано ей, что она этого достойна, и весь мир создан для восхищения ею. Но война заставляет её повзрослеть… Это фильм о судьбе военных операторов, об их подвиге и о том, что люди с кинокамерами в руках могут сделать для мира не меньше, чем люди, вооружённые до зубов. Сегодня очень важно это понимать».

Фото – телеканал «Россия»

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