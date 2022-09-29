Народный артист России Дмитрий Маликов выступит в 10 городских округах Подмосковья с программой «Уроки музыки»

0
42

С 28 сентября по 25 октября в 10 муниципальных образованиях Московской области с программой «Уроки музыки» выступит народный артист России Дмитрий Маликов.

Это будет не привычный концерт, а настоящий урок музыки для юных жителей городских округов Жуковский, Клин, Королёв, Ленинский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Пушкинский, Ступино.

Социально-образовательный проект Дмитрия Маликова «Уроки музыки» реализуется на территории Подмосковья с 2013 года. В январе этого года с проектом познакомились учащиеся Центральной детской школы искусств городского округа Химки. Во встрече с народным артистов России приняли участие более 400 детей.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяТретий сезон драмеди о свиданиях и отношениях «Естественный отбор» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko
Следующая статьяПевица Ольга Рыбникова покорила аудиторию новой песней

Похожие статьиПредоставлено автором